«Estem obligats a innovar en aspectes ambientals». És una de les afirmacions que va fer ahir Xavier Amores, director del clúster Catalan Water Partnership, en la 2a Jornada Tècnica de l’Aigua d’Ecoviure, organitzada per Aigües de Manresa, que forma part d’aquest clúster amb 118 socis més. Amores es referia a la importància d’aprofitar la digitalització en la gestió de l’aigua -tema de la jornada d’enguany-, atès que cada vegada serà un bé més escàs.

Una norantena de professionals lligats amb la gestió del cicle de l’aigua procedents d’arreu de Catalunya van participar en la jornada tècnica, que va tenir en la ponència d’Amores la darrera intervenció abans de la clausura, a càrrec del regidor de Ciutat Verda, Pol Huguet, que es va declarar «meravellat de la quantitat de projectes» presentats al llarg del matí. Va posar l’accent en la «gran responsabilitat» de les persones que gestionen l’aigua.

La matinal va tenir en la darrera ponència un contingut més teòric que tècnic. Amores, que és professor associat a la Universitat de Girona, va comentar quant a la necessària innovació que «no sé si serem d’Apple o de Samsung, però el que està clar és que no podem ser de Nokia», en el sentit de «no quedar-nos enrere».

Va admetre que és «un procés altament complex» i va posar com a exemple per explicar-ho la paradoxa de la innovació, que fa referència a empreses que triomfen gràcies a la innovació, però que moren d’èxit perquè perden la capacitat de crear. Va donar consells per conviure sense fer-se mal amb la velocitat vertiginosa amb què avançat tot el que té a veure amb els temes digitals, com ara tenir la capacitat d’identificar prèviament els àmbits més rellevants i d’absorbir-los. No es va oblidar de destacar la importància cabdal de l’element humà i va insistir en el fet que «la digitalització és una eina que no s’acabarà».

Abans d’acabar, va esmentar que els nou projectes aprovats enguany del Catalan Water Partnership per obtenir finançament tenen relació amb el tema digital. En dos, hi ha Aigües de Manresa. Un d’ells té a veure amb l’ús de drons per inspeccionar les canonades.