L'oposició s'acusa mútuament a Manresa de fer populisme amb els impostos

L'equip de govern de l'Ajuntament de Manresa, d'ERC i Junts, s'ho mirava mentre les castanyes fortes del debat de l'increment d'impostos -2,5% general i 5% de les escombraries- se les donaven entre ells els grups d'oposició.

En el darrer debat abans de les eleccions municipals sobre augment de tributs en un context de gran dificultat econòmica, els grups de l'oposició es van acusar mútuament de fer populisme, mancar al respecte, desconeixement, mesquinesa, fer política barata i vergonyosa, actuar de crossa del govern i costar diners als ciutadans.

El regidor de Fem Manresa Jordi Trapé va posar PSC, Ciutadans i el regidor no adscrit Miguel Cerezo en el mateix sac per fer "populisme amb els impostos". La crítica al PSC va ser encara més agra i va dir que en el cas del portaveu socialista, Anjo Valentí, el populisme era, a més "barat i vergonyós".

Anjo Valentí va respondre que per a un partit d'oposició potser era encara pitjor que "Fem Manresa actuï de crossa de l'equip de govern".

Andrés Rojo, de Ciutadans, va etzibar que "el meu populisme pot ser gratis mentre que el de Fem Manresa costa diners als manresans".

Això passava després que el regidor d'Hisenda, Valentí Junyent (Junts) reiterés que l'increment general del 2,5% dels tributs i del 5% de la taxa d'escombraries per a l'any que ve era "moderat" quan l'Ajuntament havia de fer front a un increment de costos d'entre el 6% i el 7%.

Va explicar que "l'augment no depèn de l'Ajuntament" sinó del fet que el govern central obligui a pujar el sou dels dels treballadors municipals, a l'increment de preu dels subministraments, als 2 milions d'euros no compensats de pèrdua de plusvàlua pel canvi de normativa.

Picabaralla dialèctica

La picabaralla dialèctica es va produir entre els grups d'oposició, que van votar en contra de l'increment de les ordenances.

L'alcalde Marc Aloy (ERC) va prendre la paraula per advertir que l'augment dels tributs hauria de ser no d'un 2,5% sinó de l'11% per fer front als increments de costos.

El portaveu socialista, Anjo Valentí, li va respondre: "no ens plori alcalde. Altres ajuntaments han congelat els tributs i aquí no". Que els socialistes presentessin una bateria de bonificacions en aquest context, un dia abans de la celebració del ple, va indignar l'equip de govern i, també, Fem Manresa.

Valentí, però, va insistir que els tributs per al 2023 plantejats per l'equip de govern "no prioritzen la ciutadania sinó salvar la hisenda municipal".

Jordi Trapé, de Fem, va argumentar el no als nous tributs perquè el govern havia introduït "canvis menors no substancials" i va posar com exemple el fet que l'augment del gravamen de l'IBI als amos de més de tres pisos buits havia quedat "molt lluny" dels plantejaments inicials.

Per a Fem, que el PSC presentés el dia abans una bateria de bonificacions havia estat "una falta de respecte".

Andrés Rojo, de Ciutadans, va afirmar que Manresa tenia una gran taxa d'atur, però "si vam ser capaços de trobar milions d'euros per fer front a l'emergència sanitària, també ho faríem ara. Nosaltres sí podem estalviar, moltes famílies no", va dir.

Per la seva part, el regidor no adscrit Miguel Cerezo va proposar que s'apliqués una reducció de tributs a amos de pisos desocupats perquè no era just que, per exemple, haguessin de pagar les escombraries que generava un altre. Va demanar mantenir les bonificacions a restauradors aplicades durant la covid i va recordar que hi havia moltes famílies "amb dificultats per arribar a final de mes".