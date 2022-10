La Fundació Montepio organitza un curs, el 3 i 10 de novembre, per apropar a les persones interessades les noves normatives i regles de circulació motivades per les millores de seguretat viària, la prevenció d’accidents i l’impacte en el canvi climàtic. Tot i ser teòric, vol tenir una orientació molt pràctica per solucionar dubtes i neguits del dia a dia circulatori. També es resoldran dubtes sobre situacions pràctiques com la circulació per rotondes, què cal fer en cas d’accident o com omplir una declaració amistosa d’accident.

El curs té una durada de sis hores que es repartiran en les dues jornades i serà impartit per Rosa Roldan, tècnica de circulació viària. Té la col·laboració de l’Autoescola Driving. L’horari és de 6 de la tarda a 9 del vespre, a la Sala d’Actes de Montepio (c. Bilbao, 20) i el preu és de 5 euros els socis del Montepio i de 25 els no socis. Les inscripcions es poden fer a l’adreça electrònica fundaciomontepio@montepio.cat o bé trucant al telèfon 93 877 64 64.