Manresa preveu crear una xarxa de calor pública amb biogàs i biomassa

El ple de l’Ajuntament de Manresa va aprovar dijous la incoació d’un expedient per a la prestació de serveis energètics que inclou l’estudi de viabilitat, disseny, instal·lació i explotació d’una xarxa de calor a partir del biogàs de l’abocador comarcal amb suport de calderes de biomassa per a subministrar calor als potencials usuaris de la ciutat, a desenvolupar per Aigües de Manresa SA.

Les xarxes de calor són sistemes centralitzats de generació tèrmica que mitjançant un sistema de xarxes que transporten fluids tèrmics permeten la satisfacció de la demanda de calefacció i aigua calenta sanitària en habitatges unifamiliars, comunitats de veïns i altres edificis privats i públics, com ara biblioteques, hospitals o poliesportius, així com en indústries.

L’expedient aprovat recorda que el Pla d’Actuació Municipal 2020-23 preveu com objectiu estratègic fer de Manresa una ciutat més sostenible a través, entre altres, de promoure la instal·lació de sistemes d’autogeneració d’energia.

A tal efecte, es considera oportú valorar la prestació de serveis energètics per part del municipi de Manresa, com podria ser l’establiment d’una xarxa de districte, la qual cosa comportaria l’exercici d’una iniciativa pública en l’activitat econòmica en règim de lliure concurrència.

Per a la prestació material d’aquesta activitat econòmica, l’Ajuntament de Manresa disposa d’un mitjà propi com és Aigües de Manresa SA, que podria ser apte per al seu desenvolupament, ja que disposa de la solvència suficient segons consta acreditada.

Tanmateix, es considera necessari, en el marc de l’expedient d’exercici de la iniciativa, valorar si l’assumpció per part d’Aigües de Manresa SA, d’aquesta prestació resulta idoni dins les formes de gestió existents.

La iniciativa s'afegeix a l'anunci realitzat aquesta setmana que l'Ajuntament de Manresa i Aigües de Manresa estan posant les bases per a la creació d'una energètica pública.

L’acord estableix la voluntat dels dos ens de fomentar les fonts d’energia netes i renovables, i de fer-ho amb vocació pública, a través de l’encàrrec de funcions que l’Ajuntament de Manresa farà a Aigües de Manresa.

Es va presentar a la seu social d’Aigües de Manresa, amb la presència de l’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, del gerent d’Aigües de Manresa, Antoni Ventura Ribal, del regidor de Ciutat Verda, Pol Huguet Estrada, i de membres del nou departament d’energia que ha creat l’empresa pública.

Segons va explicar l'Ajuntament, el procés de tramitació legal estableix tres escenaris.

En primer lloc, el fet que Aigües de Manresa pugui liderar projectes a les seves instal·lacions. En aquests moments, l’empresa pública —que ja ha modificat els seus estatuts per incloure-hi la gestió directa de tot tipus de serveis d’eficiència energètica— ja està treballant en projectes propis, com la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la seu social de la Plana de l’Om, unes obres que s’iniciaran aquesta setmana.

En segon lloc, l’Ajuntament de Manresa farà una encomana de gestió a Aigües de Manresa per tal que pugui executar projectes en equipaments municipals.

I, en tercer lloc, la iniciativa per a l’exercici d’una activitat econòmica en règim de lliure concurrència per a la prestació de serveis energètics a l’efecte que Aigües de Manresa pugui atendre altres iniciatives d’interès públic. Aquest tercer escenari tindrà el seu punt de partida en el ple municipal d’aquest octubre, moment en el qual és previst iniciar l’expedient.

Accelerar la transició energètica

Per a l’Ajuntament, la prioritat és poder accelerar la transició energètica que requereixen els equipaments municipals i produir energia per a l’autoconsum a través de plaques solars, xarxes de calor i d’altres energies renovables.

En aquesta línia, el primer encàrrec que s’ha fet a Aigües de Manresa és la redacció del Pla Director de Transició Energètica als Equipaments Públics, que ha d’estudiar i prioritzar els projectes a realitzar. Alguns d’ells ja estan avançats. En són exemple la instal·lació fotovoltaica al Teatre Kursaal, que permetrà estalviar un 13% d’energia i reduir 17’2 tones de CO2 emeses, l’equivalent al consum de 13 llars en un any. També la instal·lació fotovoltaica a les Piscines Municipals Manel Estiarte Duocastella i la renovació de la instal·lació de cogeneració que ja hi ha actualment per poder aprofitar l’excedent elèctric per a calefacció.

El projecte, previst per a finals d’any, suposarà un 76% d’estalvi energètic a la instal·lació, que es tradueix amb una reducció d’emissions de CO2 de 279,63 tones, l’equivalent al consum de 211 llars a l’any.

Plaques fotovoltaiques

També estan avançats projectes a les pròpies instal·lacions d’Aigües de Manresa. En són exemple la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la seu social d’Aigües de Manresa, a la Plana de l’Om, un projecte compartit amb la comunitat de propietaris i la delegació del Bages – Berguedà – Anoia del Col·legi d’Aparelladors de Barcelona que suposarà un estalvi del 14%, que es tradueixen en 2,4 tones de CO2 menys, l’equivalent al consum anual de dues famílies. Les obres s’iniciaran aquesta setmana. També la instal·lació de cogeneració per aprofitar el biogàs de la depuradora de Sant Fruitós – Santpedor – Navarcles i la instal·lació fotovoltaica, unes obres que ja s’estan duent a terme i que permetran un estalvi del 40%, unes 199,70 tones de CO2 menys a l’ambient, l’equivalent al consum de 150 famílies a l’any.