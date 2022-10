El trasllat de l'Ecoviure al passeig porta més afluència de gent però menys vendes

La fira de la sostenibilitat de Manresa, Ecoviure, ha estrenat nova ubicació al primer tram del passeig Pere III de la capital del Bages en la seva 23a edició i ha estat tot un èxit d’assistència al llarg de tot el dia.

No obstant l’abast de la fira, les opinions dels paradistes respecte de la sortida del Palau Firal son diverses. La propietària de l’empresa de cosmètica natural 'La fada que riu', Fada Cisneros, considera que al passeig la gent hi està molt més de pas i no està tan interessada en adquirir els productes. "Jo recordo que en altres edicions, al migdia havia venut molt més que avui a la mateixa hora", assegurava ahir. Per a Cisneros, és una situació molt més incerta en un "terreny molt hostil".

Alba Ferrer és la distribuïdora de l’empresa 'Tupperware' a Manresa. També opina que l’Ecoviure tenia més sentit al Palau Firal. Per a Ferrer "sembla que en un espai tancat la gent estigui més còmode i aquí és com si fos una fira més". Les vendes d’aquesta expositora també van ser més baixes que l’any passat en el primer dia de fira, tot i que Ferrer assegura que la crisi econòmica no afecta el seu sector, ja que "aquests productes ajuden a l’estalvi perquè si per exemple es posen els nostres recipients lleugers a la nevera, es consumeix molt menys que per exemple si es fa en una cassol".

Tanmateix, també hi ha paradistes a favor del desplaçament de l’Ecoviure. Anna Torruella és la propietària de la botiga 'Punt de mel', on ven peces de roba elaborades de forma sostenible per ella mateixa. És la segona vegada que ve a l’Ecoviure i troba que el trasllat al passeig ha estat un canvi molt positiu perquè "la gent que passa per aquí es troba amb la fira i és molt més accessible per a tothom. Fins ara, la gent que no disposava de cotxe no podia anar al Palau Firal".

Segons Torruella, el fet que aquest any hagi venut menys també va relacionat amb factors externs, com la inflació. "La gent que valora el que fas et continua comprant, encara que suposi un esforç. Però arriba un punt que la gent ha de prioritzar en què gasta els diners i jo entenc que la roba és secundària en molts casos", lamentava.

Sandrine Blasco, fundadora de l’empresa Mi-EcoCiclo ha definit la fira com "una oportunitat perquè la gent et conegui". Per a ella, "la gràcia d’anar a una fira no és que la gent et compri un dia en concret, sinó que coneguin el teu producte i que s’hi interessin".

Blasco va començar amb el seu projecte de "reg per ceràmica" fa dos anys. Es tracta d’uns gerros de ceràmica de diferents mides que s’han d’enterrar plens d’aigua al costat de les plantes i les nodreix a través de la porositat del material dels gerros. Ho explica com "una forma fàcil de tenir cura de les plantes sense malbaratar ni una gota d’aigua".

En l’acte de presentació de la fira, el regidor de ciutat verda i president de la comissió organitzadora, Pol Huguet, ha destacat les jornades professionals que s’han celebrat al llarg de la setmana en el marc de l’Ecoviure com una porta d’entrada al canvi cap a la sostenibilitat de les empreses locals.

També ha recordat la implicació que hi ha hagut des de diferents sectors, com per exemple el de la restauració. Aquest any, els restaurants Las Vegas, el Kursaal, el Circus i el foodtruck Happy Foods han estrenat un menú de gastronomia ecològica amb motiu de la fira.

Pel que fa a la nova ubicació de la fira al centre de la ciutat, Huguet ha dit que "la gent que no està tan sensibilitzada amb la sostenibilitat, podrà conèixer nous productes, idees i reflexions per marxar a casa amb una nova perspectiva i ampliar el nombre de persones que se sumen a tenir un estil de vida més sostenible".

L’alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha assenyalat que cadascú ha "d’aportar el seu granet de sorra" per frenar l’emergència climàtica. Ha posat molt d’èmfasi en la idea que l’Ecoviure no pot ser un "bolet aïllat" de la resta d’accions i que ha d’haver-hi un treball continuat per part de les administracions per arribar a tenir ciutats que siguin veritablement sostenibles.

En el seu torn, la vicepresidenta del comitè executiu de la fundació Turisme i Fires de Manresa, Sílvia Gratacós, ha subratllat "l’esperit capdavanter" de la fira, que va començar fa vint-i-tres anys, "quan ningú no parlava de sostenibilitat ni medi ambient".

En la seva intervenció, Xesco Gomar, diputat president de l’àrea d’acció climàtica de la Diputació de Barcelona, ha destacat les inversions econòmiques que es fan des de la diputació perquè el territori de la comarca sigui molt més sostenible.

Segons el diputat, "l’Ecoviure ens permet replantejar els canvis imprescindibles que s’han d’assumir des de la ciutadania, però també des de les administracions públiques". Gomar ha dit que "hem d’estar on està la gent, no és la gent qui ha d’estar on estem nosaltres", en referència a la nova ubicació de la fira al centre de la ciutat.

La diputació de Barcelona està present a la fira amb un escape room que porta per títol Qüestió de temps, en què els participants han de resoldre enigmes per escapar d’un inflable en forma d’iglú.

Segons un dels educadors responsables de l’atracció, Roger Porta, el nom de l’activitat és una doble referència. D’una banda, indica el temps que tenen els participants per solucionar els reptes, que són només deu minuts. D’altra banda, també es refereix al fet que "el desglaç dels pols a causa del canvi climàtic és qüestió de temps, si no canviem les nostres rutines".

En aquesta edició, a l’Ecoviure s’hi han presentat seixanta-sis expositors d’empreses sostenibles de diferents sectors econòmics tan diferents entre si com la construcció sostenible, les energies renovables, la cosmètica natural i el sector agroalimentari. Diumenge conclourà la fira al primer tram del passeig, de les 10 del matí fins a les 8 del vespre.