El primer secretari del PSC, Salvador Illa, veu «un error barrejar llibretes» a l’hora de negociar els pressupostos. En declaracions als mitjans des del Palau Firal de Manresa, Illa va criticar que el líder d’ERC, Oriol Junqueras, hagi condicionat l’aprovació dels comptes espanyols a la reforma del delicte de sedició.

El líder socialista va explicar que la seva formació apostarà per una «negociació clàssica» a Catalunya i va recordar a ERC que el PSC no ha condicionat el seu suport als comptes a la dimissió del conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena. A més, va destacar que el president espanyol, Pedro Sánchez, es va comprometre a reformar el delicte de sedició durant la legislatura i ahir es va mostrar segur que Sánchez complirà la seva paraula. Illa va afirmar que el PSC també està a favor de «prendre nota» per tal d’incorporar «tota l’experiència d’uns anys molt durs a Catalunya per intentar actualitzar el codi penal tenint en compte el dret penal europeu».

En ser preguntat pels comptes catalans, el líder socialista es va mostrar preocupat perquè, a parer seu, no seran una realitat l’1 de gener del 2023 com ell voldria. «Encara no coneixem el projecte de pressupostos del Govern», va criticar el primer secretari dels socialistes. Davant d’això va tornar a estendre la mà al president, Pere Aragonès, per tirar-los endavant, tal i com va passar a l’Ajuntament de Barcelona o amb l’executiu central. Amb tot, Illa va dir que no veu «adequat que hi hagi un canvi de cromos».

Després de reunir-se amb una delegació del Col·legi de Metges i representants dels hospitals i professionals sanitaris del Bages, a més de Pimec Catalunya Central, la Cambra de Comerç de Manresa i les ADF amb l’alcalde del Pont de Vilomara, el líder del PSC va apuntar que cal «endreçar políticament Catalunya i deixar la confrontació dels últims anys per obrir dinàmiques de busca de consens per centrar les energies en la resolució de problemes concrets». A més, va defensar que «cal protegir la societat posant èmfasi en les polítiques de seguretat i garantir que ningú es quedi enrere aprofitant totes les oportunitats per generar riquesa». A parer seu, si s’aconsegueixen aquestes dues coses, «Catalunya tornarà a despuntar a Europa». «Perquè això passi, cal que hi hagi un pressupost en vigor l’1 de gener del 2023, perquè és el principal instrument per començar a ordenar la política i posar els recursos per poder protegir la ciutadania», va reiterar.

Illa, que va detallat que té previst reunir-se amb el president Aragonès divendres que ve, va estar acompanyat durant la visita a Manresa del diputat Cristòfol Gimeno, la portaveu del PSC, Èlia Tortolero, i l’alcaldable de Manresa dels socialistes, Anjo Valentí.