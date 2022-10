Llums de Nadal instal·lats en molts carrers, molta gent voltant en màniga curta en un octubre amb unes temperatures cada vegada menys tardorenques i, a la plaça de Sant Domènec, la parada de castanyes, una de les dues que hi ha fa anys a Manresa. L'altra és a la plaça Espanya i la porta Manel Beas des del 1993. La va heretar del seu pare, que la hi va posar el 1979. Des de l'any passat hi ha una tercera parada que es mou per la zona universitària i les Bases de Manresa. Avui no ha estat possible localitzar-la.

Luis Loor porta la parada de Sant Domènec amb la seva esposa, Maribel Marcillo, des de fa tres anys. El 2018 no n'hi va haver perquè Margarita Guerrero, la família de la qual se n'encarregava des de feia tres generacions, va decidir no posar-la per temes personals. L'any a sobre la va tornar a posar. Va ser el darrer.

Aquest dilluns a la tarda, mentre preparava amb traça les paperines amb paper de diari per omplir-les de castanyes, Loor explicava que, quan va saber que Guerrero no posaria la parada, va demanar permís a l'Ajuntament per posar-la ell. Amb el que no comptava és que ho hauria de fer omplint les paperines en màniga curta. «L'any passat ja feia una mica de calor, però aquest any s'està passant. La gent diu que no és normal i que cada any en fa més. Va passar un home gran i em va dir que quan era petit venia a comprar castanyes amb bufanda i barret». Malgrat tot, n'hi continuen comprant. «En compra la gent que li agrada, però amb la calor no té tanta gràcia», admetia.

Obren la parada els diumenges i de dilluns a divendres a la tarda i els dissabtes, matí i tarda. Entre dissabte vinent i dimarts de la setmana entrant obriran matí i tarda coincidint amb el pont de Tots Sants. La previsió és tenir la parada a Sant Domènec fins a mitjans de desembre.

Les castanyes que ven ell les compra com a gallegues, tot i que, feia notar, «l'etiqueta diu una altra cosa. Les del Montseny també són boníssimes, però son massa cares». L'augment de preus no ha passat de llarg d'aquesta tradició. «Abans, al principi, tenien un preu i, a mitja temporada, baixaven una mica; ara no. No baixarà». Deia que les de producció nacional se'n van a França, Itàlia i Suïssa i «aquí hem d'agafar el que ens deixen».

Loor que ven 5 castanyes per un euro, 10 per dos, 15 per tres, 20 per quatre, 25 per cinc i 30 per sis euros, i també ven moniatos per 2 ò 3 euros, segons la mida, que fa amb les brases del foc de llenya amb què cou les castanyes, opinava que, «si poses una parada per vendre castanyes, és per passar-t'ho bé» i alertava que, perquè quedin bé, «el temps de cocció ha de ser exacte».