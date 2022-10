Primer les calçades. Ara les voreres. Moltes d’elles alçades a causa de les arrels dels arbres. L’Ajuntament de Manresa ha iniciat una tongada d’actuacions per millorar una dotzena de voreres i quinze espais per a vianants i guals. En total, 27 punts de la ciutat amb una superfície de 3.600 metres quadrats. Hi destina 450.000 euros que formen part del poc més d’un milió que aquest any s’ha destinat al Pla de Millora de l’Espai Públic que inclou calçades, les voreres, passos de vianants i parcs infantils.

Els darrers dies ja s’han dut a terme alguns treballs per millora guals de vianants, i ara han arrancat la de les voreres. Ho ha fet al carrer Font dels Panyos, al barri de Valldaura. Just al costat de la fàbrica dels Panyos. Hi ha peces aixecades per l’arrel dels arbres. En aquest cas el projecte de l’obra contempla tallar els arbres que més han malmès el paviment i substituir-los per una espècia menys agressiva. S’aixecarà el paviment i es tornarà a col·locar amb una planimetria contínua.

Les arrels dels arbres que malformen el paviment és un dels principals problemes de les voreres de Manresa, explica el regidor de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent, Josep Gili, de qui depèn el Pla de Millora de l’Espai Públic. «És un problema. És una evidència que ens aixequen les voreres», assegura a Regió7. S’ha establert que quan es fa una nova actuació es posa una malla al voltant de les arrels perquè les orienti en sentit vertical. «Però tenim centenars d’arbres que no tenen encara això. Es va fent amb el temps».

D’entrada s’actuarà al carrer Fonts dels Panyos, Alvar Aalto, a la Bellavista, al carrer Bernat Oller, Cal Gravat, carrer Font del Gat, Font dels Capellans, carrer Martí Julià, carretera Pont de Vilomara, Sant Joan d’en Coll, Valentí Almirall i Bases de Manresa. En tots els casos s’ha pactat amb la Federació d’Associacions de Veïns de Manresa, segons Gili. «Els hi proposem que facin un exercici de priorització, tant pel que fa a calçades com a voreres, i després tenint en compte també criteris tècnics prioritzem».

Pel que fa a les actuacions a passos de vianants consisteixen, bàsicament, en rebaixar voreres a banda i banda del carrer perquè «s’hi pugui transitar còmodament amb cotxes per a nadons o cadires de rodes. N’hi hauria d’haver a cada cantonada», opina Gili. «És una prioritat per tota la gent que ho necessita».

L’any passat també es van destinar 450.000 euros per millorar voreres dins el Pla de Millora de l’Espai Públic. Igual que ara, els treballs es van iniciar un cop van finalitzar la pavimentació de les calçades. Es va actuar en una vintena de punts. També hi va haver una partida de 120.000 euros per a parcs infantils. El de Santa Clara es va renovar de dalt abaix. Va costar 90.000 euros. La resta de diners es van destinar a manteniment.

Espai públic

La millora de voreres i passos de vianants forma part del Pla de Millora de l’Espai Públic que es porta a terme a Manresa per sisè any consecutiu amb una inversió de poc més d’un milió d’euros. Concretament, 1.083.000. D’aquests, 450.000 es destinen a voreres, 350.000 a millorar la calçada de catorze carrers; 150.000 per a parcs infantils i 133.000 per arranjar camins urbans.

Les voreres, doncs, s’emporten la major part del pressupost. «És un canvi de criteri del govern per prioritzar més els vianants que no pas els vehicles. Hem girat la truita. El que abans

Des que es va començar a aplicar aquest pla de millora, l’any 2017, s’hi han destinat sis milions d’euros. A un milió per any. També el 2023, segons va avançar aquest estiu l’alcalde de Manresa, Marc Aloy.

Enguany les obres a les calçades es van dur a terme l’estiu passat, igual que els darrers anys, aprofitant que és una època de l’any que hi ha menys trànsit. Es va actuar als carrers Alvar Aalto, Bases de Manresa, Bruc, avinguda Països Catalans, un tram del passeig Pere III, plaça Aurora del barri de Sant Pau, carretera del Pont de Vilomara, carrer Sabadell, el darrer tram del carrer Sant Cristòfol que mena cap a la carretera de Vic, el Sant Joan d’en Coll, carrer Tarragona, carrer Viladordis i calçades del barri del Xup. Totes aquestes obres es van fer bàsicament entre el juliol, agost i principis de setembre, en diverses tongades.