L’ecoviure tanca la primera edició al centre de la ciutat amb èxit de públic

La fira Ecoviure va tancar ahir la seva 23a edició, la primera que la fira ha traspassat els murs del Palau Firal per anar al centre de la ciutat. La iniciativa va tenir una bona resposta i ha estat un èxit d’assistència.

Tal com ja ha explicat aquest diari durant tot el cap de setmana, la nova ubicació de la fira manresana centrada en la sostenibilitat ha provocat discrepàncies entre paradistes.

Hi ha productors que han celebrat la mesura i d’altres que haurien preferit quedar-se al Palau Firal, on només hi anava la gent que estava interessada expressament.

Un dels entusiasmats amb el canvi ha estat David Álvarez, apicultor de La Mel dels Erms, que afirma que «ha sigut un encert perquè la gent té l’oportunitat de conèixer productes nous i després anar a buscar el que més li hagi cridat l’atenció».

En canvi, també hi ha paradistes que aquest any han enyorat el Palau Firal, com Alba Ferrer, distribuïdora de Tupperware a Manresa, que ahir patia per la inestabilitat meteorològica que va durar tot el dia. «No ens hauria passat en un lloc cobert», comentava.

En l’acte de presentació, el diputat president de l’àrea d’acció climàtica de la Diputació de Barcelona, Xesco Gomar, va celebrar l’apropament de l’Ecoviure a la ciutadania, i va dir que la decisió de portar la fira al Passeig ha estat completament encertada perquè «hem de ser on hi ha la gent i no podem obligar que la gent vingui on anem nosaltres».