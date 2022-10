Aquest divendres 28 d’octubre s’inaugurarà al Cementiri Municipal de Manresa “L’Arbre dels records”, un nou espai que té la voluntat de recordar els nadons que van morir en l’etapa gestacional, neonatal o al cap de pocs dies de néixer, i que té l’objectiu de facilitar el dol i l’acompanyament i de donar suport i confort a les famílies afectades. La inauguració es farà a la 1 del migdia i estarà presidida per l’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, i per representants de l’Associació Little Stars, impulsors de la iniciativa.

El nou espai està ubicat al nord-oest del cementiri, entre Verge de l’Alba i Sant Ignasi, i està representat per un “Arbre dels Records”, un ametller que s’ha plantat just al mig d’una estructura circular de ferro corten. Els treballs han tingut un pressupost de 9.084 euros, que han inclòs els moviments de terra i paviments, la instal·lació dels elements metàl·lics, el transport i la jardineria. Amb la instal·lació, l’Ajuntament de Manresa fa visible socialment aquest tipus de pèrdues, sovint massa silenciades i minimitzades, i dona resposta a la sol·licitud de l’Associació Little Stars de la Catalunya Central. La creació d’aquest espai al cementiri va ser aprovada per unanimitat de tots els grups amb representació al consistori al Ple Municipal celebrat el 23 de setembre de 2021. La moció va establir també que l'Ajuntament es comprometia a donar a conèixer aquest espai. Es considera mort gestacional, perinatal i neonatal les pèrdues que es donen durant l’embaràs o en el moment al voltant del naixement. És a dir, pèrdues durant la gestació, ja sigui en les primeres setmanes d’embaràs, o en gestacions a partir de 28 setmanes (considerades morts fetals tardanes), durant el naixement, o les morts dels nounats fins als 28 dies de vida. Altres millores al cementiri A banda de la creació d’aquest nou espai, l’Ajuntament de Manresa ha finalitzat diversos treballs a les instal·lacions al cementiri, unes actuacions adreçades a resoldre mancances que hi havia i millorar-ne el manteniment d’altres aspectes pendents. Els treballs han consistit en la millora dels recorreguts de vianants amb aportació i estesa de material granular a diferents indrets del recinte; la impermeabilització de la coberta de l’espai de Sant Pau; el reforç d’un pilar de la zona de Sant Maurici i Sant Joan; i la 2a fase de la impermeabilització de la coberta de l’espai de Santa Agnès. Aquestes actuacions han tingut un pressupost de 21.400 euros. Ampliació d'horari L'Ajuntament ha ampliat, des de divendres passat i fins al 2 de novembre, els horaris del cementiri de Manresa amb motiu de Tots Sants. L’equipament municipal obrirà de 9 del matí fins a les 18.30 h de la tarda, amb l'objectiu de facilitar a la població la visita als seus difunts. L’operador de la línia de bus Manresa – Sant Joan de Vilatorrada farà el dia 1 de novembre un reforç en el servei de bus, complementari del servei normal, amb el següent recorregut: plaça Europa, Pompeu Fabra, Francesc Moragas, Els Panyos i Cementiri. De retorn farà parada a Cementiri, Pl. Valldaura i Pl. Europa. El servei es farà de 9 a 13.30 h i de 15 a 19 h, amb una freqüència de pas del bus de 15 minuts. Així mateix, la Línia Festius de Bus Manresa farà la parada “Pont Nou” (carrer Martí i Pol) propera al Cementiri. L'horari de servei és de les 8:00 a les 22:35 h, amb freqüència de pas de 40 minuts. Oficis religiosos Els oficis religiosos al Cementiri per Tots Sants (1 de novembre) i el Dia dels Difunts (2 de novembre), són els següents: Dimarts dia 1, a les 12 del migdia, es farà missa celebrada per Mn. Joan Hakolimana, rector de la Parròquia de Santa Maria de la Seu de Manresa, amb la participació de la Capella de Música de la Seu.

Dimecres 2 de novembre, a les 4 de la tarda, també es farà missa de difunts celebrada per Mn. Joan Hakolimana. En cas de pluja, els oficis religiosos quedaran suspesos.