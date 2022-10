Quan una persona arriba a Manresa sense permís de residència passa tres llargs anys especialment crítics. Es pot empadronar, sí, i pot obtenir la targeta sanitària i escolaritzar els fills, però no li poden fer un contracte de feina i, si vol treballar, ho ha de fer en negre. Al cap de tres anys d’estar empadronada, els Serveis Socials de l’Ajuntament poden fer un informe d’arrelament que ha de validar la Generalitat. A partir d’aquí, per iniciar el procés de regulació també necessitarà un contracte amb una empresa o particular d’un any mínim. Aquest és el cas més habitual, tot i que també hi ha altres escenaris.

A Manresa hi havia el juny de l’any passat 2.763 persones sense papers. Per assenyalar els punts febles en la seva atenció i posar-hi remei, Càritas, Creu Roja i la Fundació del Convent de Santa Clara de Manresa han elaborat conjuntament un informe que han fet arribar a l’equip de govern de l’Ajuntament amb la idea que «abordi de forma decidida la creació i posada en marxa d’una estratègia específica per a aquest col·lectiu, compartida amb les entitats socials». En concret, proposen set accions que, al seu entendre, milloraran el que hi ha actualment. Tot i que s’adrecen especialment a l’Ajuntament, també ho fan a la Generalitat i a l’Estat, responsable de les lleis sobre estrangeria.

Informen que en la reunió mantinguda «l’equip de govern va prendre el compromís d’estudiar l’informe i donar una resposta a les propostes presentades».

Més recursos

Remarquen que, «com a entitats socials que incidim en l’acolliment d’aquestes persones, creiem que la ciutat ha de destinar-hi més recursos i fer més incidència per pal·liar els greus efectes que pateixen i que la crisi actual està empitjorant acceleradament».

Alfabetització insuficient

Com a problemes que afecten les 2.763 persones sense permís de residència que, amb dades del juny del 2021 vivien empadronades a Manresa, xifra que a dia d'avui no creuen que hagi variat massa, citen que els recursos en tema d’alfabetització no són suficients, tenint en compte que són un primer pas fonamental en el procés d’integració laboral i social de les persones immigrades a Manresa. Denuncien també que, si bé la condició de persona en situació administrativa irregular no impedeix l’escolarització de les que estan en edat escolar obligatòria, es produeixen problemes d’integració en la comunitat escolar educativa. Posen de relleu les dificultats per a l’empadronament. Tenint en compte que figurar inscrit en el padró és el requisit bàsic per a l’accés al conjunt de serveis municipals, consideren que és un dret i un deure i que, per tant, l’administració ho hauria de facilitar. «Moltes persones es veuen obligades a viure en habitatges ocupats que donen dret a ser inscrits en el padró sota la fórmula d’empadronament social, però poden passar sis mesos abans que l’Ajuntament ho aprovi».

Esmenten els abusos en matèria laboral pel fet que la situació administrativa irregular d’aquestes persones «les obliga a acceptar feines en negre, sense contracte ni seguretat social, amb salaris molt per sota del SMI i amb treballs totalment precaris». Afegeixen que «al sector dels serveis d’atenció a la llar és on es produeixen una gran part dels abusos». Igualment, parlen d’abusos en matèria d’habitatge. «Com que no tenen els papers, no poden treballar de forma regular, per tant, no tenen contractes laborals que justifiquin ingressos i, per això no poden aconseguir llogar un pis, en el cas que el trobin. Les úniques sortides son rellogar una habitació o ocupar un habitatge».

També apunten les dificultats per accedir a les prestacions de la xarxa de Serveis Socials. En aquest sentit, reclamen que «les administracions locals, de forma concertada amb les entitats socials que treballen amb el col·lectiu de persones en situació administrativa irregular, elaborin un circuit específic d’atenció social per aquestes persones». Finalment, posen damunt la taula les dificultats en l’accés a determinats serveis sanitaris. «Les persones en situació irregular estan sotmeses a una enorme pressió psicològica i és habitual l’aparició de problemàtiques a nivell mental que en no tenir cap tipus d’accés a suport psicològic s’acaben convertint en patologies».

Les accions que proposen

Les accions que plantegen passen per facilitar l’empadronament a totes les persones i, en concret, reforçar el circuit d’empadronament per a persones i famílies que no poden aportar contracte de lloguer. Posen de relleu la necessitat de reduir els temps de resolució dels expedients.

Consideren que l’Ajuntament ha de liderar l’ampliació de l’oferta formativa actual, mitjançant acords amb la Generalitat (Escola d’Adults i CNL) i amb les entitats que ofereixen activitats formatives, per garantir l’accés de les persones en situació irregular a l’aprenentatge de les llengües.

Fer accessible a les persones en situació irregular l’oferta formativa pròpia dels serveis municipals d’ocupació (CIO). Alhora, fer accessibles a persones en situació irregular plans d’ocupació de 12 mesos per tal de facilitar-ne la regularització i inserció social.

Reforçar les polítiques d’habitatge social fent-les accessibles a aquestes persones. Potenciar la informació i l’assessorament jurídic per evitar la irregularitat a base d’augmentar les hores d’atenció del CITE i de Bages per a Tothom. I, finalment, reforçar també els mecanismes de primera acollida de Serveis Socials i dels recursos per a emergències socials.