La decisió del president rus, Vladímir Putin, de posar en alerta les forces de dissuasió nuclear ha encès les alertes en alguns països europeus. La por a un eventual accident nuclear ha incrementat en els darrers dies les vendes de pastilles de iode (iodur potàssic) als països propers a la zona de conflicte com en el cas de Finlàndia, Polònia, Romania o els bàltics, on l'estoc s'ha esgotat en poques hores.

La fòbia a un atac nuclear no s'ha traslladat a Manresa. Algunes farmàcies asseguren no haver rebut darrerament cap interès per part dels clients de comprar pastilles de iode, un medicament que prevé l'absorció de iode radioactiu a través de la tiroides en cas de radiació nuclear. A la capital bagenca, farmàcies consultades per Regió7 van constatar un degoteig de persones interessades a comprar aquest medicament a principis de març, quan es va produir el bombardeig rus que va provocar un incendi als edificis propers de la central nuclear de Zaporiyia.

Ara per ara, l'aixeta s'ha tancat i aquest interès "no ha reviscut", asseguren des de la farmàcia Tuneu, del carrer Sant Cristòfol. En la mateixa situació es troben la farmàcia Ros i la farmàcia La Parada. Fa set mesos, el nombre d'interessats per comprar pastilles de iode va créixer a la ciutat i el temor de quedar-se sense el producte es va instal·lar en algunes farmacèutiques manresanes. Un d'aquests casos va ser el de la farmàcia Planas, ubicada al carrer d'Àngel Guimerà, que ara assegura no tenir problemes d'estoc perquè no hi ha demanda.

De cinc farmacèutiques consultades pel diari, només una ha assegurat tenir clients que compren pastilles de iode per protegir-se dels efectes d'un possible atac nuclear. Es tracta de la farmàcia de la Font, situada al carrer de la Font dels Capellans. Carles Garzón, responsable de l'establiment, ha declarat que en els darrers dies s'ha trobat amb clients d'"entre els 50 i 60 anys" que venen en compta-gotes a comprar el medicament perquè "miren les notícies sobre la guerra i es preocupen".

Un milió de pastilles públiques... i la resta secretes

Actualment, la planta del Centre Militar de Farmàcia de la Defensa, situat a Colmenar Viejo (Madrid) està fabricant 1.250.000 pastilles d'alta concentració de iodur potàssic, amb un màxim de 65 mil·ligrams per comprimit, segons confirmen a El Periódico de Catalunya, del mateix grup que Regió7, fonts del Govern.

Però aquesta producció, amb termini de lliurament al novembre, no és la que s'està demandant en altres països d'Europa per a protegir-se de radiacions en el marc de la guerra d'Ucraïna. Les pastilles madrilenyes són per a repartir a la població veïna de les centrals nuclears d'Ascó, Vandellós, Trillo, Garoña, Cofrents i Almaraz perquè caducaran les actuals reserves de iode del Pla d'Emergència Nuclear.Correspondrà a Interior, a través de Protecció Civil, repartir les pastilles. I ho farà a les províncies de Tarragona, Guadalajara, Burgos, València i Càceres.

La nova tanda protegiria 625.000 persones. Cada comprimit és la meitat de la dosi. En certs casos d'emergència radioactiva, cada veí ha de prendre dues d'aquestes pastilles, fins a aconseguir la saturació de 130 mil·ligrams en l'organisme que impedeix l'absorció de iode radioactiu. Hi ha una altra fabricació de pastilles de iode "habitual" en els plans de Defensa, admeten sense comentar-la fonts de l'Exèrcit. Però quants comprimits són i on s'emmagatzemen és secret i forma part del catàleg de recursos del Sistema de Seguretat Nacional.

Actualment, el departament de Seguretat Nacional, dependent de Moncloa, vigila no tant la fabricació de pastilles com l'elaboració de faules sobre el iode protector. «La gent té por i la informació que hi ha a Internet no sempre ens ajuda a informar-nos correctament», va dir Inma Torralba, de la farmàcia Tuneu, quan va ser consultada a finals de març sobre l'increment d'interès per la compra d'aquest medicament.

A Amazon alguns venedors uneixen l'expressió "per a radiacions" a la publicitat de pastilles de iode que en realitat no són més que un complement alimentari. "Només serveixen les de fabricació militar –explica la font castrense-. Les que es venen en comerços i farmàcies tenen una concentració mínima".

Pla governamental en cas d'atac nuclear

Des del Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics recorden que existeixen plans de contingència des del Govern en cas que fos necessari distribuir aquestes pastilles de iode per alerta nuclear. És a dir, que el iode en grans dosis es distribueix entre la població en cas d'accidents o explosions nuclears per a satisfer les necessitats d'aquest element que té la glàndula tiroides, que així ja no podrà assimilar el iode radioactiu i amb això s'evitarà el risc de desenvolupar càncer.

Els farmacèutics manresans ja van alertar fa set mesos que el consum de pastilles amb iode en excés pot ser el desencadenant de problemes de salut com, per exemple, hipotiroïdisme, és a dir, una disminució de la producció de l’hormona tiroidal.