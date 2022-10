Manresa ha engegat un curs més l’activitat de “Camins escolars”, una iniciativa, que consisteix en anar un dia tots junts caminant a l’escola, amb l’objectiu de promoure i facilitar que els nens i les nenes vagin a l’escola a peu i de forma autònoma, és una estratègia educativa que fomenta l’educació en valors des del respecte, la responsabilitat i la solidaritat.

Aquest projecte educatiu, transversal, participatiu i de transformació de l’espai públic i els hàbits de mobilitat fa que, d’una banda, es condicionin un conjunt d’itineraris còmodes, agradables i segurs que permeten als infants i a les seves famílies realitzar els trajectes casa-escola garantint tota una experiència educativa i, d’una altra, que es desenvolupin un conjunt d’accions pedagògiques i ciutadanes que busquen transformar l’entorn del barri en un espai amable i sensibilitzar i conscienciar implicant a tota la comunitat (infants, pares/mares, mestres, veïns, institucions locals, comerciants, associacions de barri, etc.).

El projecte de Camins Escolars va en la línia de la proposició que es va aprovar al Ple de l’Ajuntament de Manresa del 22 setembre passat, impulsada per associacions de famílies de les escoles Ítaca, Puigberenguer i Les Bases, i amb el suport de 27 centres escolars, associacions de mares i pares i entitats de la ciutat.

Entorns saludables

En la proposició, els grups municipals es van comprometre a fer campanyes de sensibilització per fomentar els entorns saludables i sostenibles; promocionar l’ús de la bicicleta, la mobilitat a peu, el transport públic i el civisme; vigilar i fer complir la normativa viària a l’entrada i sortida dels estudiants; crear espais per aparcar bicicletes i patinets a dins dels centres; revegetar els patis escolars amb arbrat i plantes que proporcionin ombra; pacificar el trànsit als entorns dels centres, reforçar els itineraris de vianants o implementar un pla específic que fomenti la mobilitat als centres escolars en bus urbà amb monitoratge subvencionat, aprofitant la xarxa urbana d’autobusos existent.

Dilluns dia 24, l’activitat es va dur a terme a partir de les 8.40 h del matí a les escoles Puigberenguer, Ítaca i Fedac.

El regidor d’Ensenyament i Universitats, Josep Gili Prat, va participar en el recorregut a l’escola Espill, escola molt sensibilitzada amb el projecte dels Camins Escolars, on va acompanyar el trajecte de l’alumnat des del carrer Rosa Sensat fins a l’arribada a l’escola situada al carrer Sant Joan 51-59.

Pel que fa a l’escola Fedac, la trobada va ser a la plaça Catalunya on el regidor d’Urbanisme i Mobilitat, David Aaron López Martí, va acompanyar a l’alumnat de 6è fins l’escola situada al carrer Nou de Valldaura 19-21. Aquesta escola continua amb el treball pedagògic de camins escolars, integrat dins el projecte dels Objectius de Desenvolupament Sostenible per tal de garantir un futur millor per a tothom.

L’escola Puigberenguer va participar de l’activitat des del caminet que surt del carrer Montealegre i un cop a dalt el turó, davant l’escola, van conscienciar i informar a les famílies que arriben amb cotxe, com han d'aparcar i a quina velocitat han de circular pel camí escolar i alhora van ensenyar a les famílies i els infants que havien pujat pel caminet, per on havien de passar de forma segura.

L’escola Ítaca, pionera en el treball dels Camins Escolars a la ciutat, va participar, com cada any a l’activitat des del carrer Sant Cristòfol i passant pel caminet escolar que els apropa a l’escola situada a la carretera del Pont de Vilomara, 131-141.