Manresa pateix l'efecte Ventafocs: no es pot tornar de Barcelona de nit amb transport públic

El cap de setmana, l’últim tren de Renfe que surt de Barcelona (plaça Catalunya) amb arribada a Manresa és a les 22.12 h. Els dies feiners, a les 22.33 h. El darrer bus surt a les 22.35 h i els Ferrocarrils a les 22.30. Aquests horaris impedeixen, en molts casos, fer servir el transport públic en el que s'anomena efecte Ventafocs, un terme que ja figura a una moció de l'Ajuntament de Manresa.

El darrer ple de l'Ajuntament de Manresa va denunciar que la comarca del Bages pateix un greuge comparatiu de transport públic respecte l'àrea metropolitana.

Un greuge comparatiu tant en serveis diürns com nocturns del transport de passatgers, tant per carretera com per ferrocarril.

El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) tindrà una línia estratègica de capitalitat i supramunicipalitat dintre de la qual hi haurà propostes per a la millora del transport interurbà, entre d'altres.

Aquestes peticions seran exposades a la primera Taula de Mobilitat de la Catalunya Central que convoqui el secretari general de Mobilitat de la Conselleria de Territori.

El posicionament del plenari municipal va ser plasmada en una esmena a una moció de Fem Manresa per impulsar una línia de bus nocturn entre les principals poblacions del Bages i Barcelona, a la qual se li va voler donar un abast més ampli i que va comptar amb el suport unànime dels grups polítics municipals.

No es pot tornar

La moció de Fem Manresa denunciava la pràctica inexistència de transport públic durant l'interval d’horari nocturn fet que comporta el que s’anomena efecte Ventafocs, pel qual no es pot anar a fer certes activitats culturals i de lleure, o anar a sopar o a realitzar determinades feines que acaben tard, ja que no hi ha una oferta que permeti fer el trajecte de tornada.

De forma similar, tampoc poden fer-se aquest tipus d’activitats si són totalment nocturnes o comencen durant la nit -per a les quals no hi ha oferta de transport públic tampoc per al trajecte d’anada. Aquestes circumstàncies tenen com a conseqüència haver de dependre del vehicle privat per desplaçar-se, tot provocant un augment del seu ús no tan sols durant la nit, sinó també de dia -perquè per tal de disposar del vehicle privat a la tornada, sovint, cal utilitzar-lo també en l’anada.

Situacions com l’exposada ocorren tant entre les poblacions del Bages com entre aquestes i l’àrea metropolitana de Barcelona, mentre que haver d’agafar un vehicle privat com un cotxe o una motocicleta, a banda de no estar a l’abast de tothom pel cost econòmic o per edat, implica especialment que hi hagi gent que es vegi empesa a conduir-lo després d’haver consumit begudes alcohòliques o altres substàncies, fet que augmenta l’accidentalitat a la xarxa viària. Així mateix, una oferta de transport públic nocturn pot contribuir a la generació d’itineraris segurs especialment per a les dones i el col·lectiu LGBTI.

D'altra banda, segons Fem, l’existència d’una oferta de transport públic nocturn permetria dinamitzar l’activitat nocturna -tant de lleure i cultural com laboral- a la comarca, així com també

facilitaria que viure a la comarca i a cadascuna de les seves poblacions fos més atractiu abans que certs perfils, sobretot de gent jove, optin per anar a viure a fora.

Actualment, el Servei Interurbà d’Autobusos Nocturns (SIAN) de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de Barcelona compta amb 21 línies, les quals no cobreixen cap de les comarques exteriors de la Regió Metropolitana de Barcelona (el Bages, Osona i l’Anoia). En el Pla Director de Mobilitat del Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona 2020-2056 , de fet, s’analitza que una de les possibles actuacions per explotar el potencial de creixement del SIAN seria allargar els serveis fins a Manresa, Igualada, Vic i Blanes.

En aquest sentit, per tal de satisfer tant la demanda de mobilitat nocturna intracomarcal -entre les principals poblacions del Bages - com intercomarcal amb l’àrea metropolitana de Barcelona, es podria concebre una línia de bus nocturn que unís Barcelona amb Manresa, passant per les principals poblacions de la comarca del Bages.

Els darrers trens i busos