Una trentena de joves del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Integració Social de l’Institut Guillem Catà rebran una formació de vint hores per intervenir com a agents de salut les nits de festa major al Bages i fomentar conductes saludables i lliures de sexisme entre els usuaris d’espais d’oci nocturn.

Un dels aspectes imprescindibles per formar part del projecte és tenir més de 18 anys i fer una formació de 20 hores, que consta de cinc mòduls diferents: alcohol, coneixement de diferents drogues, efectes i com tractar-los; sexisme i festa; afectivitat i sexualitat, LGTBI; eines per a la intervenció i comunicació no violenta.

D’ençà que es va reprendre el projecte, l’any 2014, s’han format un total de 300 joves, que han intervingut en diferents localitats del Bages i a Manresa.

Són els i les joves del cicle del Catà els que fan tota la formació dins les hores lectives i després voluntàriament decideixen si volen fer d’Àngels de nit o no.