El comerç de Manresa ha entrat en campanya de cara a les municipals del maig vinent. Responsables de les principals associacions de comerciants i botiguers de la ciutat, amb la UBIC al capdavant han elaborat un document amb 63 propostes d’actuació que lliuraran als alcaldables i formacions que es presentaran a les eleccions. Mobilitat i aparcament, sobretot al centre, continuen sent les principals demandes dels botiguers, a les quals s’hi afegeixen altres àmbits com més seguretat, millora de la neteja o la promoció del comerç a la ciutat.

Aquest dimarts a primera hora de la tarda, abans d’obrir les botigues, els representants dels comerciants han presentat el document que a partir d’ara lliuraran als candidats. Hi han assistit Ausiàs Fons, de la Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa; Josep Tobeña, de Sobrerroca, plaça Major, Sant Miquel i voltants; Neus Uró, dels comerciants del Guimerà; Jaume Altimiras del carrer Nou; i Rosa Dalmases, del Born i Plana. També signen la proposta els botiguers del carrer Urgell i els de la carretera de Vic.

El document s’ha redactat amb la intenció «que aquestes demandes s’incloguin directament als programes electorals» de cada formació, segons Fons. «Estem contents perquè hi han participat la majoria d’associacions de la ciutat. Cadascú hem pogut fer esmenes amb les inquietuds de cada associació, perquè cada territori, cada carrer, és diferent. Al final, però, hem arribat a un acord.

El que consideren manca d’aparcament al centre de la ciutat, i la mobilitat, són els principals problemes que ressenyen. No és nou. O sí. Jaume Altimiras, de l’associació de comerciants del carrer Nou assegura que 30 anys enrere l’aparcament no era un problema. «Ara és el contrari. No s’ha fet res», considera». «Un pàrquing de la Reforma que estem pagant amb la zona blava», diu.

En aquest apartat els botiguers reclamen garantir l’accés amb cotxe a la ciutat amb aparcaments a no més de 5 minuts a peu del centre. I accelerar la conversió del Guimerà el carrer per a vianants. Neus Uró, dels comerciants del carrer, demana que es faci «el projecte que fa tants anys i tants mandats que venen prometent». Però que s’estudiï molt bé i «que es faci fàcil arribar al centre» i també «aparcar-hi».

Rosa Dalmases, del Born i la Plana, considera que «estem molt mancats d’aparcament al Centre Històric. La sensació general que tenim és que estam abandonats», fet que corrobora Altimiras. «L’Ajuntament només es preocupa de cobrar impostos». Lamenta que actualment obrir un local és materialment impossible a causa de la normativa, «i una prova d’això és que botiga que es tanca, botiga que no s’obre».

Tobeña, per la seva part, remarca que cal treballar en altres temes com il·luminació o la brutícia. «Hi ha moltes coses que s’han de treballar. Durant els últims quatre anys s’ha intentat, però no s’acaba de complir mai».

Pensen que la regidoria de Comerç té pocs recursos i que depèn, en gran mesura, d’altres departaments de l’Ajuntament. Segons els comerciants, «una política adequada és indispensable per mantenir viva i activa una ciutat». Asseguren que la iniciativa l’han de dur principalment els comerciants, però que l’Ajuntament ha de garantir que l’activitat comercial es pugui desenvolupar sense entrebancs «i d’acord amb la manera de ser col·lectiva, atès que genera un impacte econòmic important i dona un servei bàsic a tots els ciutadans».