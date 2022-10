51 líders religiosos de 33 països del món es trobaran entre el 27 i el 30 de novembre vinent a Manresa en el Fòrum Internacional Multireligiós Cruïlla de Camins, una activitat inclosa en el programa Manresa 2022 per commemorar els 500 anys de l'estada de sant Ignasi a la capital del Bages. Entre els participants, s'espera la intervenció en línia del Papa Francesc, que, tal com ha comentat l'alcalde Marc Aloy Guàrdia en la presentació del fòrum demanat per aquest diari, ha estat convidat a participar-hi després que la invitació a visitar Manresa, amb viatge inclòs de l'Ajuntament a Roma, no hagi donat fruits. Aloy ha recordat que del fòrum en resultarà el document Manresa 2022, que «volem que tingui impacte». Com? Portant-lo a tot el món a través dels líders religiosos que intervindran a Manresa.

En aquest enllaç es pot consultar el programa i el llistat de convidats.

La presentació, aquest dimecres al migdia, a l'Espai 1522, ha comptat amb la participació, a banda d'Aloy, d'Azza Karam, secretària general de Religions for Peace, que organitza l'esdeveniment amb l'Ajuntament, i de Joan Hernández Serret, coordinador de Cruïlla de Camins. Hi han assistit Joan Calmet Piqué, regidor de Turisme i Projecció de Ciutat i coordinador de Manresa 2022; Mariona Homs Alsina, regidora d’Acció i Inclusió Social; Martí Estruch Axmacher, director de comunicació i premsa de DIPLOCAT, que ha col·laborat en l'organització. i Albert Tulleuda, responsable de l'estratègia firal i turística de Manresa.

Aloy ha definit el fòrum com «un gran esdeveniment de ciutat» multireligiós, multiespiritual, multicultural i intergeneracional per pensar l'emergència climàtica que «ens afecta a tots», posant el focus al damunt del que hi poden fer les grans ciutats que, segons ha remarcat Hernández, el 2030 acolliran el 60% de la població mundial. Ha esmentat alguns dels noms rellevants que hi participaran, començant per Ela Ghandi, neta de Ghandi, que ha destacat especialment per la seva lluita contra l'Apartheid a Sud-àfrica; continuant per Shaban Ramadhan Mubaje, Gran Muftí del Consell Musulmà suprem d'Uganda, i acabant per Mohamed Abdel-Salam, primer àrab musulmà en rebre la medalla del Comandant de l’Estrella per part del Papa, un dels majors honors concedits pel Vaticà, que implica el reconeixement dels esforços per promoure el diàleg interreligiós i la tolerància.

Hi seran presents totes les confessions, ha destacat Aloy, i ha insistit en les conclusions que se'n derivaran de les tres jornades de debat i que quedaran recollides en un document que els referents religiosos presents a Manresa «s'enduran als seus països per debatre'ls i poder-los adaptar».

Cruïlla de Camins tindrà com a punt de partida l'arribada a Manresa dels participants pel Camí Ignasià, del qual faran el darrer tram des de l'Oller del Mas, el diumenge 27. Comptarà amb la participació dels líders religiosos i de la ciutadania que s’hi vulgui apuntar. Un cop la comitiva hagi arribat a la ciutat, a la tarda, es farà una rebuda institucional al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Manresa.

Les jornades també inclouran visites a Montserrat i a la Sagrada Família de Barcelona. La resta del programa es concentrarà a l'auditori de la Plana de l'Om. Per assistir-hi, caldrà inscriure's prèviament a través de la web Manresa 2022.

Hernández ha resumit el contingut del programa, que s'articularà en una primera jornada de debat, el dia 28, centrada en la identificació de la crisi; una segona, el dia 29, per reflexionar sobre les formes de superar les crisis mediambientals i socials. Aquest dia es faran tallers en diversos centres de la ciutat que obriran les seves portes per acollir-los: la Casa Flors Cirera, l'església ortodoxa Santa Teodora de Shila, la mesquita Al-Fath, el centre budista Gompa i el convent de les Caputxines; i una tercera, el dia 30, dedicada a posar damunt la taula les solucions i propostes. Ha afirmat que «el món que vivim necessita la nostra acció».

A la presentació també hi ha intervingut en línia Azza Karam, que ha posat l'accent en el ressò que pot tenir el fòrum, tenint en compte que «vuit de cada deu persones té alguna creença religiosa» i ha definit com «un privilegi» poder formar part d'una iniciativa que, 500 anys després de l'arribada de sant Ignasi, també pretén millorar el món com va intentar ell. «Vivim un moment de la història molt particular», ha assenyalat, i «molt complicat» amb una guerra que ningú no s'esperava i una crisi mediambiental cada vegada més greu. Ha volgut posar en valor «que persones de diferents fes vulguin venir i comprometre's» per trobar-hi solucions.

Noms destacats del pensament mundial

A banda dels noms confirmats l'octubre passat, com Ela Ghandi (que hi participarà en línia) i Sheikh Shaban Mubaje, Gran Muftí del Consell Musulmà Suprem d’Uganda, avui s’ha donat a conèixer la llista completa, que incorpora noms com l'esmentat Mohamed Abdelsalam; la Dra. Amany Lubis, primera dona rectora de la Universitat Islàmica Estatal Syarif Hidayatullah, la més gran d’Indonèsia; Taishi Kato, sacerdot principal del santuari Hattori Tenmangu, al Japó; Jimmy Obuya, coordinador mundial de la Iniciativa Fe pel Canvi Positiu en la Infància, les Famílies i les Comunitats, procedent de Kènia; Sayalay Uttara, monja de Sarana Vihara, al Montseny, un dels pocs temples per a dones budistes que existeixen a l’estat espanyol; Pietro Bartoli, director de la Comunitat de Sant’Egidio de Nova York i responsable de la coordinació dels serveis de sensellarisme, i Sarah Oliver, que destaca en la formació de programes de lideratge interreligiós amb joves dels Cercles de Cooperació a Sud-àfrica, Malawi i Moçambic, on va desenvolupar la campanya Girls Not Brides (Noies, no núvies).

En total, el fòrum reunirà líders mundials de la fe cristiana, musulmana, budista, jueva, hindú, bahai’i, shinto o indígena, vinguts de països com el Japó, Indonèsia, Índia, Filipines, Nigèria, Líban, Sud-Àfrica, el Congo, Kènia, Xile, Costa Rica, Perú, Equador, els Estats Units, Bòsnia i Herzegovina o Alemanya. De l’àmbit català i estatal es comptarà amb la participació del Bisbe de Solsona, Francesc Conesa, com a president de la Subcomissió Episcopal per al Diàleg Interreligiós de la Conferència Episcopal Espanyola, de Guillem Correa, president del Consell Interreligiós del Grup de Treball Estable de Religions, i de Carles-Xavier Noriega, monjo benedictí del Monestir de Montserrat. També hi prendrà part Jordi Solé, professor del Departament de Dinàmica de la Terra de la Universitat de Barcelona, expert en el canvi climàtic, que hi participa com a científic.

Religions for Peace

Religions for Peace és una organització de diàleg interreligiós de referència a nivell mundial, amb seu a Nova York i organitzacions nacionals arreu del món. Amb la missió de donar resposta als reptes globals des de la perspectiva multireligiosa, la seva trajectòria de més de 50 anys està avalada per un lideratge internacional en la construcció de la pau i en la lluita contra la discriminació de les dones i la degradació del medi ambient, amb incidència en els plans locals i nacionals a través dels Consells Interreligiosos.