El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA) ha concedit a l’Ajuntament de Manresa les dues subvencions que va sol·licitar per a la rehabilitació dels edificis de L’Anònima i de la Torre Lluvià, en el marc de la Línia 1 del Programa d'Impuls a la Rehabilitació d'Edificis Públics —inclòs en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència— que sumen més de 3,6 milions d’euros i que eleven a prop de 20 milions d’euros la quantitat de diners que ha rebut la capital del Bages en diferents convocatòries dels fons europeus Next Generation.

La quantitat global assignada per als dos projectes és de 3.669.337 euros, dels quals 2.853.565 euros corresponen a L’Anònima i 815.772,23 euros a la Torre Lluvià, segons figura en la resolució publicada.

Les dues subvencions permetran cobrir la major part del cost total dels projectes (sense l’IVA). D’aquesta manera, L’Ajuntament de Manresa haurà de complementar el finançament amb l’aportació d’1.153.592 euros per a la rehabilitació de l’Anònima (el cost total del projecte és de 4.007.157 euros) i de 219.881,12 euros per a la rehabilitació de la Torre Lluvià (que té un cost total de 1.035.653,35 euros).

Els projectes han d’estar totalment executats abans del 30 de setembre de 2024. L'objectiu del programa és ajudar a millorar l'eficiència energètica i la sostenibilitat ambiental, garantint la reducció de més del 30% del consum d'energia primària no renovable, accessibilitat, habitabilitat i conservació del parc edificatori.

En total, el Ministeri ha destinat 307 milions d’euros als fons europeus de rehabilitació d’edificis públics, repartits en 405 actuacions –se n’hi van presentar 1.065— de 381 entitats locals de tot l’estat. Manresa és un dels 24 municipis que han obtingut finançament per a dos projectes de rehabilitació. El MITMA assenyala que han estat seleccionats els projectes que han obtingut major puntuació a partir de “la seva qualitat, solidesa, enfocament integral, innovació, oportunitat i governança”.

Recuperació del patrimoni manresà

El projecte de L’Anònima contempla, entre altres actuacions, la rehabilitació i consolidació de l’estructura, la millora de l’aïllament tèrmic de façanes, cobertes i fusteries; la instal·lació de sistemes de producció d’alta eficiència energètica, la digitalització de l’edifici, l’acondiciament d’una part de l’edifici i l’adaptació de l’espai exterior per resoldre’n l’accessibilitat.

L’edifici de L’Anònima, declarat Bé Cultural d’Interès Local (BCIL), es va començar a construir el 1893 en un solar del carrer Llussà i és obra de l’arquitecte modernista manresà Ignasi Oms i Ponsa. És un edifici industrial de planta baixa més dues plantes pis, amb tres cossos d’edificació totalment diferenciats, i amb la xemeneia, situada a l’interior del recinte, com un dels seus elements característics.

En els seus orígens l’edifici va ser ocupat per la Companyia d’Enllumenat, que va destinar les naus a fàbrica tèxtil i a la producció d’electricitat amb carbó. Per problemes de liquiditat, la Companyia d’Enllumenat es va transformar el 1910 en la Companyia Anònima Manresana d’Electricitat (CAME). La població de Manresa la va començar a anomenar “L’Anònima”, nom popular que ha arribat als nostres dies.

Pel que fa a la Torre Lluvià, l’actuació aprovada proposa completar la rehabilitació de l’edifici iniciada el 2012, seguint els mateixos criteris de balanç entre la conservació del patrimoni i el millor comportament energètic possible de l'edifici. Per això es planteja el reforç de l’aïllament interior i exterior de l’edifici i la reorganització dels espais disponibles per millorar-ne l’eficiència energètica, la instal·lació d’un sistema de climatització amb aerotèrmia d’alt rendiment i d’un ascensor aprofitant l’espai disponible, i també la millora de la conservació dels elements integrants de l'estructura del edifici annex que conté les tines.

La Torre Lluvià o Vil·la Emilia està declarada també Bé Cultural d’Interès Local. És una casa d’estiueig modernista amb elements historicistes que es troba situada en plena Anella Verda de Manresa, formant part de l'itinerari de la Riera de Rajadell. El seu disseny va ser encarregat també a Ignasi Oms i Ponsa. L'edifici principal és una casa senyorial de caràcter residencial-rural, envoltada de camps de conreus i bosquets.

Prop de 20 milions

La nova subvenció de 3.669.337,23 euros se suma als 16.100.098,42 euros que la ciutat ja havia rebut fins ara dels Next Generation i situen en 19.769.435,65 euros la xifra total de diners provinents de diversos programes d’ajudes dels fons europeus: