UManresa, com a campus de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), conjuntament amb l’Institut de Formació Contínua (IL3) de la Universitat de Barcelona organitzarà la trobada anual de RECLA (Red de Educación Continua de Latinoamérica y Europa) del 2023.

En format de congrés internacional, el seu objectiu és plantejar el debat sobre com posar el disseny, la tecnologia i la innovació al servei de les persones a través de la formació contínua. Se celebrarà amb una doble seu a Barcelona i Manresa, del 25 al 27 d’octubre de 2023.

Les dues institucions universitàries que col·laboraran en l’organització, UManresa (UVic-UCC) i IL3 (UB), van rebre la llum verda a la seva candidatura fa uns mesos, durant els quals han elaborat la proposta que han presentat en el congrés que la xarxa porta a terme aquest any a Monterrey (Mèxic), del 25 al 28 d’octubre. La presentació anirà a càrrec de Valentí Martínez, director general de la Fundació Universitària del Bages (FUB-UManresa), i de Guillem Iñíguez, director general d’IL3.

Actualment, UManresa, com a campus de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, forma part de la directiva de RECLA. Òscar Dalmau, director de projectes per a Sudamèrica d’UManresa, n’és el vicepresident. Va ser escollit per assumir aquesta responsabilitat fa tres anys, en el congrés d’aquesta xarxa d’universitats a Sao Paulo.

A Monterrey, opta a una reelecció per a tres anys més. UManresa ha participat com a ponent en diferents fòrums de RECLA per explicar la seva experiència singular d’universitat corporativa, en el marc de l’acord de col·laboració amb la Unió Consorci Formació que li permet impartir i reconèixer la formació continuada als professionals de la salut del conjunt de centres hospitalaris i sociosanitaris de Catalunya.

Valentí Martínez i Òscar Dalmau han impartit la conferència: “Potenciando la Educación Continua con criterios de diversidad, igualdad, inclusión y valor social: de las experiencias y modelos a la estrategia y la acción”.