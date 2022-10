Emoció en la inauguració de l'espai de record per al dol perinatal a Manresa

Amb emoció. Molta emoció. En alguns casos continguda i altres completament desfermada. Ha sigut l'ambient en la inauguració de l'espai de record per al dol perinatal que s'ha fet aquest divendres al migdia al cementiri de Manresa.

Es tracta d'un "Arbre dels records" amb un ametller que s'ha plantat al mig d'una estructura circular de ferro. S'hi han dipositat roses blanques i missatges amb desitjos pensant en aquells nens i nenes que mai no van ser. Van morir durant la gestació, acabats de néixer o pocs dies després. Una situació de la qual no se'n parla però que passa més sovint del que sembla, ha dit la llevadora d'Althaia Elisenda Campreciós.

La iniciativa és de l'associació Little Stars amb l'objectiu de facilitar el dol i l'acompanyament, i de donar suport i confort a les famílies afectades.

A l 'acte hi ha intervingut Marc Solanellas, un dels impulsors de l'associació. Ha assegurat que el nou espai "és un petit gran pas per donar visibilitat al dol" en aquests casos.

També hi ha assitit l'alcalde de Manresa, Marc Aloy. Ha dit que l'espai ajuda a visibilitzar una realitat que sovint es desconeix. També ha agraït el paper dels professionals de la sanitat i de les associacions de familiars.

L'acte hi ha assistit una nombrosa representació del govern de Manresa, i també regidors del grup municipal socialista o els tres de Fem Manresa.

La cançó "Et faig un lloc" del grup Xiula, ha servit de banda sonora per omplir de roses i desitjos el nou espai que presideix un ametller. No és casualitat. Solanellas ha explicat que un ametller triga nou mesos a donar fruit, igual que un embaràs. I si glaça, no dona fruits.