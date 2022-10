El regidor d'Urbanisme, David Aaron López (ERC), ha mostrat la seva sorpresa pel fet que l'alcaldable de Junts per Manresa, Ramon Bacardit, critiqui la tardança de la transformació del carrer Guimerà quan sap mol bé que el projecte "és transversal i engloba regidories com la de Barris i Comerç, que depenen precisament de Junts".

Després que Bacardit lamentés que l'obra del Guimerà "hauria d'estar en execució i no hi ha ni projecte", el regidor d'Urbanisme ha explicat que l'acord de govern d'ERC i Junts contempla desenvolupar aquest mandat el projecte perquè el Guimerà sigui dels vianants "i anirem una mica més enllà". La previsió és provar el projecte el primer trimestre del 2023 i, després, contractar l'obra.

Ha recordat que l'acord entre ERC i Junts es va prendre perquè amb anterioritat no s'havia elaborat el projecte i, potser, Bacardit hauria pogut "avançar feina" quan va ser regidor d'Urbanisme.

David Aaron López entén que podien haver circumstàncies que no ho fessin possible, però li resulta "incomprensible que Bacardit actuï com si no conegués els terminis i les responsabilitats compartides entre Junts i Esquerra" en aquest tema.

Retorn a comerç i veïns

Ha explicat que el govern conjunt es va comprometre a fer un retorn específic a comerciants i veïns per tancar de la forma més consensuada possible la nova fesomia del vial. Un retorn que s'havia de fer entre setembre i octubre, així que "és cert que anem una mica tard", però també ho és que la quantitat d'ajuts Next Generation aconseguits fins ara, més els altres projectes pels quals se n'han demanat i les múltiples operacions que han anat emergint, com la de Fàbrica Nova o el soterrament de Ferrocarrils, han omplert de feina un departament d'Urbanisme que Bacardit coneix bé com funciona.

També lamenta que Bacardit "frivolitzi" dient que es tracta d'un projecte molt senzill quan sap que no s'aborda només la transformació del Guimerà sinó una remodelació de la mobilitat d'un àrea central de la ciutat que inclou obres d'adaptació i canvis de circulació sempre cercant "el consens i l'acord per avançar en projectes de millora de la ciutat".