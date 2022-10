Una de cada dotze dones tindrà càncer de mama, que a Althaia representa el 30% dels càncers diagnosticats en dones, i va en augment. Són tres de les dades exposades ahir al vespre en l’acte organitzat per l’Olivera, associació d’ajuda mútua i de lluita contra el càncer de mama, que celebra vint anys. Malgrat la duresa i fredor de dades com les esmentades, va ser una vetllada carregada d’esperança. Ho prometia l’enunciat: Tinc càncer de mama, me’n sortiré. Es va fer l’auditori de la Plana amb més d’un centenar de persones.

Va obrir l’acte un vídeo amb els testimonis de membres de l’Olivera, entitat per on durant aquests vint anys han passat una seixantena de dones, més de la meitat de les quals hi continuen. Tot seguit, Montserrat Domènech, cap del Servei d’Oncologia d’Althaia, va repassar algunes xifres relacionades amb el càncer a nivell del territori, com que cada any hi ha 1.500 nous casos, que en els homes quan se’n diagnostiquen més és entre els 60 i els 69 anys i, entre les dones, entre els 70 i els 79. També les dades de supervivència, de 5 anys en un 87% dels casos i de 10 en un 80%.

Seguidament, Clara Martínez, oncòloga del servei, va oferir una interessant xerrada sobre les millores que s’han fet amb els anys pel que fa al diagnòstic i al tractament del càncer de mama. Va demostrar que s’ha avançat, i molt.

Una conversa entre Laia Sala, Sònia Ortega i Rosa Sánchez, que tenen càncer de mama o n’han tingut, conduïda per la periodista Núria Bacardit, que també en va tenir un, va saber encomanar als presents el que suposa la malaltia a nivell físic, psicològic i emocional.

A la part final, la presidenta de l’Olivera, Imma Serra, va recordar que «hi som i hi serem per a totes les persones diagnosticades, abans, durant i després del tractament». L’alcalde Marc Aloy va recordar que Salut ha garantit recentment un màxim de sis mesos per reconstruir el pit després d’un càncer. L’actuació musical de Laura Poulain van cloure la vetllada.

A la sala d’exposicions, fins aquest diumenge, una mostra fotogràfica de l’Olivera fa un recorregut per les emocions que viu una dona quan li diagnostiquen la malaltia. Hi ha por i ràbia, però també hi ha esperança, com la que va saber transmetre l’acte d’ahir.