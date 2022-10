El President de la Generalitat, Pere Aragonès, serà la primera autoritat a l’acte de lliurament dels premis Regió7 d’enguany, que se celebrarà el dia 7 a les vuit del vespre al teatre Kursaal de Manresa.

En l’acte es lliuren vuit guardons a persones i organitzacions de la Catalunya central que han destacat en els seus camps. El veredicte d’enguany ha distingit el director d’orquestra Josep Pons, (premi Ambaixador), la científica Núria López-Picas (premi Ciència i Tecnologia), el tècnic del Baxi Manresa,Pedro Martínez (premi Esports), l’empresa UVE Solutions (premi Empresa), el PADES Bages (premi Actius Socials), el músic Sant Arisa (premi Cultura), i el periodista Manel Alías (premi Comunicació). Alhora, es lliura el premi Tendències, que reconeix una jove promesa del mon de la creació, a la cantautora Mar Pujol.

Els premis han estat decidits per un jurat format per Gonçal Mazcuñán, Xavier Obradors, Alba Baltiérrez, Enric Martí, Albert Cots, Àngels Freixanet, Jordi Singla, Josep Maria Descals, Valentí Martínez, Fèlix Noguera, Jordi Molet i Marc Marcè. Han valorat candidats proposats pels caps de la redacció del diari i per les entitats que han volgut participar en el procés. El premi Tendències ha tingut com a jurat Àngels Serentill, Joan Morros, Jordi Jet Serra i Marc Marcè.

L’esdeveniment començarà a les vuit del vespre i inclourà un toc d’entreteniment i un piscolabis final.

Els interessats a assistir-hi poden aconseguir una invitació al web del Kursaal (kursaal.cat) anant a l’apartat d’adquisició d’entrades. Cal entrar a la secció Altres Actes i buscar l’acte del diari. Un cop seleccionat, es pot triar localitat com si es fes una compra, però de forma gratuïta, i descarregar-la per poder mostrar-la a l’entrada.