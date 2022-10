De l’estudi patrimonial previ no en van resultar elements d’interès

L’Antic Palau del Consell de la Ciutat –conegut com l’edifici dels antics jutjats– va ser projectat per Joan i Francesc Grau, i edificat entre els anys 1661 i 1685 on anteriorment hi havia hagut la Casa del Consell de la Ciutat, amb la intenció de destinar-lo a les mateixes funcions.

Al segle XVII, la possibilitat de crear un bisbat a Manresa va fer que durant un temps es pensés instal·lar-hi el palau del bisbe. Finalment, es va convertir en jutjat i presó. Un escut de l’escultor manresà Francesc Grau centra una façana sòbria però elegant. L’interior conserva una sala gòtica que es mantindrà. Amb tot, es tracta d’un edifici molt transformat al llarg dels segles XIX i XX, amb elements constructius moderns. Els darrers corresponen a l’última reforma, feta l’any 1979. Arran de la proposta de projecte de la Generalitat, com és preceptiu en aquests casos, l’Ajuntament va realitzar un estudi per determinar quins dels elements de l’edifici dels antics jutjats i de l’edifici dels Procuradors són originals i tenen significació patrimonial. De l’estudi, se’n desprèn que l’edifici dels antics jutjats en conserva pocs: són la façana de la Baixada de la Seu i els arcs de l’anomenada sala gòtica, al cos que dona al parc de la Seu. Pel que fa a l’edifici dels Procuradors, existia la hipòtesi que pogués ser una torre de datació antiga. Ara, s’ha vist que és un edifici annex i modern, amb una base dels segles XIII-XIV. Quant als edificis del carrer de Galceran Andreu que s’enderrocaran, tot i que a l’antic edifici de Creu Roja no s’han localitzat elements patrimonials, s’ha decidit conservar un dels arcs, que es traslladarà a la nova seu de la Generalitat com a testimoni dels edificis preexistents. La informació que ha proporcionat l’estudi es podrà ampliar amb les prospeccions arqueològiques.