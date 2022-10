L'Anònima convenç com a nova ubicació del Passatge del Terror de Manresa

Esperits demoníacs, cadàvers, maníacs i altres personatges terrorífics s'han apoderat de l'Anònima de Manresa per convertir-la en el Passatge del Terror. L'antiga fàbrica manresana agafa el relleu del carrer del Balç després de dos anys d'inactivitat i ho fa amb una experiència inspirada en la Revolució Industrial. Els visitants consultats per Regió7 destaquen l'interior de l'edifici com un espai ideal per fer-hi el passatge del terror gràcies a la seva ambientació, i els que havien viscut el del carrer del Balç asseguren que la nova ubicació és més terrorífica.

El passatge recorre l'interior de la fàbrica aprofitant-ne els espais i fins i tot obrint-ne alguns que normalment no són accessibles pel públic. Els visitants, en grups de 15 com a màxim, entren acompanyats d'un guia que els va dient per on han de seguir. Pel camí s'hi van trobant diversos personatges, vestits com a l'època de la Revolució Industrial, que els donen ensurts tot fent sorolls amb diversos materials, crits o simplement amb la seva presència. Fins i tot els actors interactuen amb els visitants xiuxiuejant i a alguns arriben a tocar-los per fer-se notar. A més, el recorregut combina passadissos estrets i foscos amb altres espais on destaca més l'ambientació com una sala plena de plàstics penjats que pot semblar un escorxador.

El Passatge del Terror ha fet el ple en el seu primer cap de setmana a l'Anònima, per on hi hauran passat unes 600 persones entre els dos dies. El cap de setmana que ve encara hi ha més sessions dissabte i diumenge i l'organització confiar en repetir el ple.