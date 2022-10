Manresa acomiadarà l’octubre amb la temperatura mitjana més alta des del 1970

A les portes de Tots Sants, i amb temperatures pròpies de final d’estiu. És l’anomalia climàtica que encara s’arrossega de fa mesos arreu de la Catalunya central i que en el cas de Manresa farà que aquest octubre sigui el més calorós com a mínim de l’últim mig segle. La mitjana d’aquest mes a la capital del Bages (fins ahir) és de 19,5 graus, 4 per sobre del que és habitual, segons les dades recollides a la Casa de la Culla des del 1970 (que se situa als 15,7). S’assembla més a la mitjana del setembre, que és de 20,5 graus, o fins i tot a la del juny (de 21,1).

Els valors excepcionals d’aquest octubre es reflecteixen en les mínimes i sobretot en les màximes, que a Manresa també superen d’uns 4 graus la mitjana climàtica. De fet, tots els dies del mes, tret del dia 7 i el dia 23, les màximes s’han situat per sobre dels 22 graus que tenen de mitjana a l’octubre (vegeu la infografia), i el mateix ha passat amb les mínimes, amb una mitjana de 10,7 graus, que s’han mantingut sempre per damunt excepte els dies 1 (amb 6,7 graus) i 2 d’octubre i ahir (amb 9 graus).

Es dona la circumstància que ha estat aquesta darrera setmana, a tocar del novembre, que s’han donat alguns dels registres més alts, per exemple els 31 graus de dimecres, el més elevat de tot el mes. Tanmateix, no s’han assolit valors rècord en un mes d’octubre, perquè el 2019 es va arribar als 31,5 graus, el 1997 als b31,9 i el 2011 als 33,2, si bé es van assolir la primera meitat de mes. Enguany l’excepcionalitat es dona per la persistència de les altes temperatures, amb màximes que tan sols han quedat per sota dels 25 graus sis dies.

La situació de Manresa és extensible al conjunt de les comarques centrals, on s’estan assolint valors excepcionalment elevats per l’època tant de màximes com de mínimes. Pel que fa a les mínimes, per exemple, observatoris com el de Pujalt, a l’Anoia, han assolit aquesta darrera setmana valors de fins a 17,1 graus (concretament la matinada de dijous), que són propis de ple estiu si tenim en compte que la mitjana de les mínimes en aquest municipi durant el juliol és de 16,8 graus.

El mateix ha passat amb les màximes, amb valors estiuencs que en alguns casos han superat els 30 graus, especialment en municipis del Bages, l’Anoia i el Baix Llobregat. A Manresa ha estat en dues ocasions (el dia 2 i dijous, amb la màxima del mes). També hi ha hagut dos dies amb màximes superiors als 30 graus a Sant Salvador de Guardiola, o per exemple un a Cardona, un a Òdena, un altre a Olesa, tres a Artés, o fins a set dies a Martorell, on dijous el termòmetre va arribar a marcar 31,6 graus, que és el valor més alt de tots els citats. Tot i no haver assolit registres tan alts, també està fent més calor del compte a municipis de muntanya. A la Seu, per exemple, només hi ha hagut sis dies en què les màximes no han arribat als 20 graus, mentre que en cinc ocasions s’han superat els 25.

Pluja escassa

La forta calor ha coincidit amb un període també llarg de falta de pluja. És un fenomen generalitzat en el conjunt de la regió central, si bé l’aigua ha estat una mica més generosa a les comarques de més al nord. A Berga, per exemple, en aquesta tardor s’han acumulat 135,4 litres, tot i que majoritàriament al setembre. A Solsona, en canvi, on aquesta tardor han caigut 97,7 litres, hi ha plogut més durant l’octubre.

Unes dades que contrasten amb comarques com el Bages, el Moianès, l’Anoia i el Baix Llobregat.

Manresa, per exemple, tan sols acumula 16,1 litres des del 21 de setembre, quan la mitjana pluviomètrica del setembre és de 59,9 litres, i la d’octubre és de 58,3. L’aigua també ha estat escassa a Artés, amb 18 litres en tota aquesta tardor, o a Martorell, amb 18,8 i on aquest octubre ha plogut un sol dia.