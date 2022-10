A Manresa s’han organitzat dues sessions de treball per a dones i persones no binàries per explorar possibles espais que generen inseguretat.

Les sessions se celebraran la setmana vinent, els dies 2 i 9 de novembre, a les 6 de la tarda, al Centre Cultural del Casino. La primera serà de treball i en la segona es farà una marxa exploratòria per identificar espais que generen inseguretat.

Les marxes exploratòries consisteixen a recórrer un barri o un entorn urbà concret amb un grup reduït de dones amb l’objectiu de reconèixer i analitzar quins elements físics i socials condicionen la seva percepció de seguretat.

Es recolliran propostes per transformar l’espai públic perquè realment estigui a l’abast de tothom. La marxa valora el coneixement que tenen les dones veïnes relacionat amb el lloc on viuen, on es relacionen o on es mouen.

Les inscripcions per participar-hi es poden fer al correu siad@ajmanresa.cat o bé trucant al 93 875 23 10. S’oferirà servei de canguratge per a infants de 3 a 12 anys sota inscripció prèvia.

D’aquesta forma, l’Ajuntament de Manresa participa en el projecte «Urbanisme, Seguretat i Gènere: proposta per a la transformació de l’espai públic. L’accessibilitat i l’habitabilitat com a elements bàsics per ampliar el dret de les dones a la ciutat».

Es tracta d’una iniciativa impulsada pel Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i que es desenvoluparà a diverses ciutats catalanes.

A Manresa, s’hi han implicat diverses regidories com Feminismes i LGTBI; Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent; Seguretat Ciutadana, i Urbanisme i Mobilitat.