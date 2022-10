Tots Sants és a tocar i alguns esperits entremaliats ja s'han deixat veure per Manresa abans d'hora. A la biblioteca del Casino han registrat la irrupció d'un grup de cinc fantasmes que "han regirat tot" amb l'objectiu de "buscar els seus llibres preferits" per a celebrar la Castanyada, per alguns, i el Halloween, per a d'altres, a la ciutat.

Aquesta divertida actuació forma part d'un vídeo que el servei bibliotecari manresà ha penjat a les xarxes socials per retre un petit homenatge a Stephen King i la novel·la de terror Dràcula, que enguany celebra el 125è aniversari de la seva publicació. View this post on Instagram A post shared by Biblioteca Casino Manresa (@bmanresac) El clip ja acumula prop d'un miler de visualitzacions i una quarantena de comentaris.