Manresa reduirà mitja hora cada dia el funcionament dels llums de Nadal

Manresa s’ha afegit a la llista d’Ajuntaments que han decidit aplicar alguna mesura, ni que sigui simbòlica, per reduir la despesa elèctrica que genera durant les festes de Nadal l’encesa de la il·luminació nadalenca als carrers. En el cas de la capital del Bages, entre el 26 de novembre i el 6 de gener, els llums s’apagaran mitja hora abans del que era habitual cada dia. L’Ajuntament ha remarcat que aquesta il·luminació ja estava molt ajustada. Suposarà una reducció de 21 hores. En total, funcionaran 194,5, hores, segons informació del consistori.

Des del dia 26 de novembre fins al 4 de gener, s’encendran de 2/4 de 6 de la tarda a les 10 de la nit; els dies 24, 25 i 26 de desembre i 1, 5 i 6 de gener, de 2/4 de 6 de la tarda a 11 de la nit, i el dia 31 de desembre, de 2/4 de 6 de la tarda a les 12 de la nit. La proposta de reducció de 30 minuts per dia s’ha fet, segons les mateixes fonts, amb l’objectiu de cobrir el cent per cent de l’horari comercial i l’entrada als serveis de restauració.

Què hi haurà enguany als carrers de Manresa? De moment, en alguns ja es pot veure. És el cas del carrer del Born, on hi ha penjats uns elements decoratius amb llums LED de diferents colors que, un cop encesos, formaran una coberta lluminosa. Al carrer de Sant Miquel hi ha una tira de banda a banda del vial d’on pengen arbres de Nadal. Aquesta figura també es pot veure en altres llocs, com a la plaça dels Infants i al carrer de Sobrerroca. Al segon tram del Passeig de Pere III, el primer lloc on les van posar, com va informar aquest diari, hi ha unes figures amb tres boles juntes que recorden les dels arbres de Nadal.

Les diferents associacions de comerciants posen llums als seus respectius carrers i l’Ajuntament els complementa instal·lant-ne en places i rotondes per generar una certa continuïtat en el recorregut entre els vials. Els llums han de ser de tipus LED o amb una tecnologia similar que asseguri un baix consum elèctric durant tot el període de funcionament.

La decoració que posarà el consistori

Pel que fa als llums instal·lats pel consistori, a la plaça Major hi haurà un arbre de Nadal d’almenys 12 metres d’alçada amb llums combinades amb la resta dels colors emprats per guarnir la plaça. També hi haurà un guarniment amb llàgrimes lluminoses o similar als balcons perimetrals, així com als accessos als carrers que conflueixen a la plaça Major, amb un mínim de 5 unitats, a banda del guarniment del edifici consistorial situat al número 1 de la plaça. A la Plana de l’Om, un element ornamental (arbre, monòlit o similar) d’almenys 8 metres d’alçada que tingui alguna relació estètica amb la decoració de l’entorn més proper. A Sant Domènec es guarnirà el centre de la plaça amb un mínim de 12 figures aèries coordinades pel que fa a les proporcions i el muntatge amb la ubicació de la pista de gel i altres activitats de dinamització que es puguin fer en aquest espai. Al primer tram del Passeig de Pere III, s’ha de decidir si es guarniran els arbres amb garlandes o llàgrimes, o si es posaran elements ornamentals transversals des de la plaça Crist Rei fins a la Muralla de Sant Domènec. També hi haurà decoració que s'ha de concretar en diferents accessos a la ciutat: un element a la plaça de la Bonavista, un a la rotonda de Sant Marc, un a la plaça de la Creu, tres repartits per la plaça de Prat de la Riba i un a la del Mil·lenari.