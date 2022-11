Els costums a l’hora de donar l’últim adéu als éssers estimats han anat canviant amb els anys. Segons demostren les dades a casa nostra aportades per les funeràries Àltima i Mémora coincidint amb la festivitat de Tots Sants, ahir, les famílies cada vegada opten més per fer la cerimònia directament a l’oratori del tanatori enlloc de celebrar-la en una església. Actualment, les que es fan a l’oratori ja representen més del 70%. En el cas de Mémora, d’aquestes, més de la meitat de les que s’hi acullen, el 58%, són laiques. En canvi, pel que fa a Àltima, encara n’hi ha força més de religioses.

Pel que fa al sistema d’enterrament més triat per les famílies en els dos grups funeraris consultats, no hi ha coincidència. El percentatge de la incineració oscil·la entre el 56% a Mémora i el 30% a Àltima.

Les fonts de Mémora, que té el tanatori-crematori a tocar del cementiri de Manresa, informen que, quant al lloc on es fa la cerimònia, el 2019 les celebrades a l’oratori ja suposaven més de la meitat. Destaquen que, actualment, on s’està produint el canvi és en les religioses i les civils que es fan directament a l’oratori. En tres anys, les civils han passat de només el 26% al 58%.

Una 74% a l’oratori

Al mateix grup funerari, el 2019, les cerimònies que es van celebrar a l’oratori van ser el 54% i en una parròquia el 46%. El 2020 no hi va haver canvis. A banda, com que va ser un any molt marcat per la covid, en les dades aportades no hi consten els serveis en els quals no es va fer cerimònia, que van ser molts; per tant, són unes xifres poc aclaridores. El 2021 ja hi va haver un salt important. Un 24% de les cerimònies es van fer en una parròquia i les fetes a l’oratori es van disparar fins al 76%. En el que portem d’any, han estat un 26 i un 74%, respectivament.

Quant a la diferència de la cerimònia a l’oratori tenint en compte si és religiosa o laica, sempre parlant de Manresa, mentre que el 2019 un 74% dels serveis van ser religiosos i un 26% van ser cerimònies laiques, el 2020 van passar a un 67 i a un 33%, respectivament; l’any passat van ser un 54% i un 46% i enguany les religioses han baixat fins a una 42% i les laiques s’han enfilat fins a un 58%.

En el cas d’Àltima Serveis Funeraris, amb el tanatori al carrer del Bruc, en el cas de Manresa, informen que des de 2017 fins a l’actualitat, el percentatge de famílies de Manresa i de la comarca (on té cinc tanatoris més) que han fet servir l’oratori ha augmentat del 63 al 71%. Expliquen que, en general, hi ha la percepció que les cerimònies laiques van creixent any rere any. Segons les dades del que portem del 2022, suposen el 26% del total de serveis. Tot i això, la majoria continuen sent cerimònies catòliques (el 72 %) i el 2% d’altres religions. A pesar que aquestes darreres xifres són generals a Catalunya, fan saber que es poden extrapolar a casa nostra.

Pel que fa a les incineracions versus les inhumacions, a Mémora confirmen que la tendència és que les incineracions continuen anant en augment, si bé aquest 2022 s’han reduït tres punts respecte l’any anterior, la qual cosa atribueixen a una certa «normalització» postcovid, tant en un cas com en l’altre. El 2019, un 42% de les famílies que van atendre van optar per la incineració, que l’any següent va augmentar només un 1%. En canvi, el 2021 ja es va disparar fins al 59%, mentre que enguany ha baixat una mica, fins al 56%, una davallada poc significativa. En el cas de les inhumacions, per tant, han passat d’un 58% el 2019, a un 57% el 2020, un 41% el 2021 i un 44% enguany. Es pot dir que en tres anys pràcticament s’han invertit.

Un 70% d'inhumacions a Àltima

A Àltima, indiquen que, en relació a l’índex d’inhumacions, s’ha mantingut estable en el 70% dels serveis. En canvi, a nivell de Catalunya en general, després de l’acceleració causada per la pandèmia, informen fonts del mateix grup funerari, la incineració es manté aquest any com l’opció més demandada pel que fa al destí final. El 2021, un 52,22% del total dels serveis funeraris a Catalunya van optar per aquesta alternativa, que s’ha duplicat en els darrers 15 anys i que, respecte 2020, ha augmentat prop d’un 3%. A la província de Barcelona, la cremació arriba al 56,74 %, mentre que a grans nuclis urbans com Barcelona ciutat, ja s’apropa al 60%. La gran diferència entre la dada general a Catalunya i la del Bages té a veure amb el fet que a les grans ciutats cada vegada s’opta més per a incineració mentre que als pobles o ciutats mitjanes la inhumació continua manant.

Serveis afegits

Mémora desenvolupa diverses iniciatives lligades al tema funerari, com ara In Arboriam, una aliança amb l'ONG Tree Nation que contribueix a la reforestació. Gràcies a aquesta col·laboració, va plantar més de 16.000 arbres el 2021 i va compensar més del 60% de les seves emissions totals en CO2. D'aquesta manera, el grup té l'objectiu de transformar el bosc en un espai d'homenatge per als difunts. El 2021, el 72% de fèretres utilitzats en serveis funeraris van ser ecològics. En l'àmbit energètic, el 2021 el 94% de l'energia consumida pel grup va provenir de fonts renovables.

En el cas d'Àltima, ha posat en marxa aquest any diversos serveis per fer un comiat més personalitzat, que reflecteixen el moment de canvi de tendències i hàbits que viu la societat. Així, l’empresa ha creat un servei de cerimònies a l’aire lliure, pensades per poder fer un homenatge (religiós o laic) a l’ésser estimat en un entorn diferent i envoltat de natura, als jardins del Tanatori Ronda de Dalt de Barcelona.