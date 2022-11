Malgrat les altes temperatures, que no conviden a menjar un producte calòric com el panellet. Malgrat l'increment generalitzat dels preus, especialment de l'electricitat, que podia fer pensar que les pastisseries haurien d'augmentar molt l'import del dolç i això faria recular la clientela. Malgrat la insistent competència de la festa importada i imposada de Halloween... la tradició del panellet ha pogut amb tot plegat i, segons els pastissers consultats per aquest diari, s'han mantingut si fa o no fa les vendes d'altres anys.

A la pastisseria El Cigne, al carrer de Barcelona de Manresa, explica el pastisser Salvi Pérez, el preu ha passat dels 57 euros el quilo als 58. En el cas de la pastisseria Perarnau, al carrer de Carrió, ha passat de 55 a 56 euros el quilo, informa Àngels Xarpell, i a La Lionesa, al Passeig de Pere III, amb un preu de 64,50 euros el quilo, una de les encarregades, Iolanda Guix, comenta que ha estat un increment d'entre 30 i 40 cèntims en comparació amb l'any passat.

Pérez destaca que s'han «ajustat al màxim», tenint en compte que s'ha més que doblat el preu que paga d'electricitat, que «ha passat de 1.500-2.000 euros a entre 5.000 i 6.000». Recorda que per fer panellets el consum d'aquesta energia és imprescindible. Al matí es poden passar entre 6 i 7 hores fent anar el forn a 440 graus per fer-los enfornats en llaunes durant 7 ò 8 minuts. Amb tot, valora com «molt bona» la resposta de la gent, que atribueix a les ganes de mantenir viva la tradició. D'altra banda, constata que en els quaranta anys que fa que es dedica a aquest negoci, el panellet sempre ha estat un producte car. «És un producte que pesa» i fet amb uns ingredients que també són molt cars, com els pinyons, que situa a un preu d'entre 60 i 65 euros el quilo.

Vendes més repartides

Enguany, les vendes, explica, han quedat més repartides que altres festivitats de Tots Sants, la qual cosa atribueix al pont, que ha fet que hi hagi gent que les hagi avançat. «Divendres ja van començar, dissabte i diumenge es van animar i ahir van anar molt bé».

Quant al tema del Halloween, a El Cigne ofereixen algun article relacionat amb aquesta festa importada fet de xocolata i de massapà. D'aquesta part se'n cuida el fill de Pérez. Es tracta de no renunciar a la tradició sense perdre de vista les noves tendències, fa notar.

A la pastisseria Perarnau, Xarpell vaticina que potser aquest any els guanys quedaran una mica més minvats que en anys anteriors per l'augment dels preus en contrast amb l'increment limitat del preu del quilo de panellet. «La sensació és que potser ha estat més fluix». Tot i això, destaca que han fet la mateixa quantitat i preveuen que és la que es vendrà. Coincideix amb Pérez que les vendes quedaran més repartides. «Divendres ja en vam vendre i, en canvi, avui és un dia més fluix del que sol ser».

Res de Halloween

A la Perarnau no fan res relacionat amb Halloween. «A Catalunya ja tenim la castanyada i els panellets». Al seu entendre és una tradició que cal mantenir i que «agrada», a pesar dels molts inconvenients que té al darrere ja esmentats, als quals afegeix el fet de la gent que els fa a casa habitualment i que, per tant, ja no en compra. Reconeix que viure cada vegada més aquesta festa amb màniga curta tampoc no ajuda, tenint en compte que la castanya es ven calenta i que el panellet és un producte calòric que ve més de gust consumir quan fa fred. Dit això, ella també posa l'accent en el pes que té aquesta tradició.

A La Lionesa, com a El Cigne i a la Perarnau, fan preu únic a l'hora de vendre panellets, sense fer distincions si són de pinyons, de xocolata o de coco. Guix situa les vendes més o menys com els altres anys. «La tradició no es perd», afirma. En aquest negoci venen productes de xocolata que no fan ells lligats amb la festa de Halloween en forma de ratpenats, piruletes, carbasses i cadaveres.