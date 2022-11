El regidor de Ciutadania i Cooperació de l’Ajuntament de Manresa, Jamaa Mbarki el Bachir, i una representació tècnica de Cooperació i Economia Social han participat en una delegació catalana per a visitar Bèlgica. L’objectiu ha estat conèixer experiències concretes de treball que han fet dels municipis de Bruges i Gent, ciutats de referència en la temàtica de comerç just.

Aquesta visita ha estat promoguda per la Diputació de Barcelona i coordinada per a LaCoordi, institució de referència de comerç just a Catalunya, en el marc de les actuacions per a conèixer bones pràctiques sota el lema “Enfortint la justícia global econòmica a Catalunya a través de la promoció del Comerç Just i les Finances Ètiques”.

Amb aquest objectiu es va organitzar una delegació representativa de cinc municipis de la província de Barcelona (Mataró, Terrassa, Sant Adrià del Besós, Manresa i Barcelona) que van comptar amb l’acollida dels Ajuntaments de Bruges i Gent.

Economia social

Aquests van posar a disposició la seva experiència tant en sensibilització ciutadana com en la línia de compra pública ètica. Es van poder visitar experiències concretes de comerços locals, escoles i organització municipal per reforçar les iniciatives d’economia social i solidària.

Aquesta experiència s’emmarca en el treball que realitza l’Ajuntament de Manresa per a promoure un model de ciutat compromès amb una economia a favor de les persones i del medi ambient que potenciï tant el teixit local com relacions de justícia de forma global.

Aquesta línia està prioritzada al Pla d’Educció de Ciutadania Global i compte amb projectes com Cafè Manresa i el treball per a obtenir el segell de municipi pel comerç just en el marc del projecte europeu Faire Trade.

L’experiència recollida enfortirà tant les sinergies entre departaments municipals com amb el conjunt de municipis que han participat i amb la xarxa europea compromesa amb el comerç just i els models de cooperació transformadors.