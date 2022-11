En paral·lel a la tramitació d’aquesta modificació de POUM, Aigües de Manresa SA, s’ha iniciat la tramitació d’un Pla especial urbanístic, el qual va ser aprovat definitivament el 22 de setembre de 2022, i que té per objectiu ordenar el recinte dels Dipòsits Nous. Això farà possible suprimir la carpa de lona que actualment se situa en els terrenys destinats a sistema viari que han de permetre l’obertura del carrer Concòrdia a curt termini i, també, preveu les obres d’urbanització del recorregut de vianants que han d’anar associades a l’autorització de les noves construccions i que han de permetre avançar per donar continuïtat a aquest vial.