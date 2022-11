Un contenciós judicial ha posat en risc el conjunt del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Manresa i l’Ajuntament ha hagut de rectificar i arribar a un acord per evitar-ho.

El regidor d’Urbanisme, David Aaron López, va explicar que el pla general preveu a l’illa delimitada pels carrers Concòrdia, Pere Vilella, Bernat de Cabrera i Bernat de Sallent una «transformació urbanística força important» de naus industrials en habitatges i espai públic.

El contenciós interposat per la propietat (la societat Puntas SA), segons el regidor d’Urbanisme, tenia «una certa singularitat en relació a altres contenciosos interposats contra el POUM, perquè podia situar en risc la totalitat de l’aprovació a tot el municipi».

Així que amb voluntat de pacte es va plantejar un conveni urbanístic amb la propietat per «reconduir i reorientar la situació de mutu acord» per neutralitzar el contenciós.

Bàsicament consisteix en «modificar l’àmbit per excloure una finca municipal erròniament incorporada i que no tenia sentit ni jurídic ni urbanístic que estigués inclosa» i, a més, «reconèixer l’edificació existent de l’habitatge de la cantonada que probablement no havia de ser sotmès a la transformació urbanística que preveia el POUM, i que no tenia sentit que s’incorporés».

D’aquesta forma admet que no havia d’incloure en l’àmbit de transformació la finca que forma cantonada amb els carrers Pere Vilella i Bernat de Cabrera (i de la petita porció de la finca adjacent que pertany funcionalment a l’habitatge).

Conveni amb la propietat

D’altra banda, segons López, «se salvaguardava l’ordenació prevista en el POUM, que és d’interès general i es mantenen els aprofitaments del 10% per a la ciutat i el 30% d’habitatge protegit».

La modificació puntual del POUM aprovada en el darrer ple municipal és conseqüència del conveni acordat amb la propietat.

El regidor va defensar la modificació per reduir la possibilitat del risc respecte el contenciós interposat.

La propietat havia argumentat la interposició del recurs per considerar el plantejament inicial de l’Ajuntament irracional i inviable.