La casa Llisach de Manresa, abandonada fa anys, busca comprador per 800.000 euros

No és l’únic edifici de Manresa que fa anys que està buit, però sí que és un dels que acumula més interès patrimonial i històric al darrere, a banda d’ocupar un punt emblemàtic que uneix el teixit més antic del Barri Antic i el més recent de la Reforma. És la casa Llisach, un casal construït al segle XIX i reformat al XX situat entre el carrer de les Piques, la plaça de Llisach i el passeig de la República. Abandonat fa més de dotze anys, es ven en diversos portals immobiliaris per 800.000 euros.

Bonavista Gestió, immobiliària que gestiona la compravenda de l’edifici, propietat d’un particular del qual n’ha volgut preservar la identitat, explica que fins i tot hi ha fet un projecte de reforma de la construcció, que disposa de planta baixa amb 753 m2 construïts, altell i un primer (641 m2), segon (616 m2) i tercer pis (426 m2) amb cabuda per a sis habitatges al primer i segon, i quatre com a màxim al tercer.

Amb la reforma executada a principis del segle XX, el casal es va convertir en un edifici d’habitatges plurifamiliar. Pel que fa als baixos, fins a la dècada dels 80 els va ocupar la botiga de màquines d’escriure i oficina Puig i durant molts anys hi va haver el taller i la botiga de mobles Pich. L’any 2009 el va ocupar l’Ateneu Popular la Séquia, que en va marxar després de rebre una ordre judicial de desallotjament, el 2011. D’aquí, va anar a l’actual seu, a la casa Amigant, a tocar de la plaça Major, que feia vuit anys que estava abandonada i que l’Ajuntament va comprar el 2014 al propietari, l’Instituto de las Religiosas Hijas de San José.

Una mostra de la importància històrica de l'immoble és el poder de la família que li dona nom, que va arribar a Catalunya del Llenguadoc (Occitània) el 1213. Ho recull el llibre Els nobles Llissach i Catalunya (1213-2013). Escrit per David Gràcia i González, hi explica que del 1660 al 1675, va ser l’home més poderós de la Catalunya Central, on es va instal·lar, a Santpedor, el 1577, i que durant prop de 150 anys, fins pels volts del 1870, van tenir el control polític de Manresa. Tot i que la casa i la plaça s’escriuen amb una essa i no dues, parlem de la mateixa dinastia.