La covid-19 va provocar quatre morts més a Manresa a l’octubre

L’epidèmia de coronavirus està controlada, però no ha desaparegut. El mes d’octubre quatre persones van perdre la vida a causa de la covid-19 a la Fundació Althaia de Manresa.

A Sant Andreu no es va produir cap defunció, però després de dos mesos sense presència del virus va haver d’atendre cinc ingressats.

Són dues mostres d’una situació d’afectació molt més reduïda que en altres fases i, alhora, un recordatori de la precaució necessària abans de passar pàgina.

Ahir hi havia a la Fundació Althaia sis persones ingressades amb coronavirus SARS-CoV-2, una de les quals a l’UCI.

Quaranta-quatre persones han ingressat per covid en l’últim mes i amb les quatre defuncions que s’ha hagut de lamentar la dada acumulada des del març del 2020 puja a 458.

La dada acumulada d’altes des del març del 2020 és de 4.043.

Pel que fa a Sant Andreu, el 31 d’octubre no hi havia cap persona ingressada amb covid-19 de les cinc comptabilitzades el mes passat.

Les cinc altes de Sant Andreu s’afegeixen a la quaranta donades per Althaia durant el mes d’octubre. Són 45 altes en un mes que fan que el total comptabilitzat durant el conjunt de l’epidèmia, mitjançant les dades aportades periòdicament pels centres assistencials, superin les quatre mil cinc-centes, concretament 4.522.

640 víctimes mortals

El dibuix complet de l’afectació de l’epidèmia és, doncs, de 49 ingressos, 45 altes i quatre defuncions durant el darrer mes.

Fins a dia d’avui han perdut la vida per l’epidèmia 640 persones als centres assistencials de Manresa, de les quals 458 a Althaia i 182 a Sant Andreu.

Ahir hi havia sis ingressats per covid a Althaia, que és la mateixa xifra que van reflexar els darrers recomptes setmanals dels mesos d’agost i setembre. Tant el 31 d’agost com el 27 de setembre van mostrar una situació igual a l’actual amb sis hospitalitzats a Althaia i cap a Sant Andreu.

Es tracta de xifres molt menors que les que s’han donat en altres fases de l’epidèmia i que no tenen res a veure amb els prop de tres-cents ingressats simultàniament que hi va haver a l’inici de l’explosió de la pandèmia.

D’altra banda, reflexen una situació similar a la que s’ha donat en altres fases de l’epidèmia i que deixava constància d’un temps de calma abans que revifés la tempesta de contagis.

El canvi en relació a aquestes situacions prèvies és que no hi havia el nivell d’immunització assolit ni s’havia desenvolupat tant com ara l’estratègia assistencial per fer front als embats del coronavirus.

Ingressos estabilitzats

L’atenció contra la covid que donen els centres assistencials de la ciutat es troba estabilitzada pel que fa al nombre d’ingressos hospitalaris.

Pel que fa a la pèrdua de vides humanes cal subratllar que les quatre que hi ha hagut durant el mes d’octubre són més que la única mort registrada al setembre, però menys que en els mesos precedents: 16 a l’agost, 12 al juliol, 7 al juny, 8 al maig i així successivament, perquè no hi ha hagut cap mes des que es va declarar l’epidèmia en què no hi hagués cap mort per covid.

Aquesta és la forma en què l’epidèmia comunica que no ha passat a la història. Durant els 32 mesos que fa que aquest diari fa seguiment de la pitjor epidèmia de la qual es té memòria cap d’ells ha transcorregut sense morts per covid-19.

Amb una sola mort va transcorre el setembre passat, com s’ha dit, i també l’octubre i el juny de l’any 2021.

L’any 2020, els mesos amb una víctima van ser el juny, el juliol i l’agost.

Aquell primer any, de les 132 defuncions per coronavirus als centres assistencials de Manresa registrades el mes d’abril es va baixar a només una cada un dels mesos d’estiu, com s’ha dit.

I, després, es va tornar a enfilar el nombre de morts fins a 46 els desembre del 2020. L’afectació va tornar a baixar fins a una única mort al juny i a l’octubre de l’any passat, però va tornar a pujar fins a les 35 víctimes mortals comptabilitzades el gener d’enguany. Caldrà estar amatents als propers mesos.