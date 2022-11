Els casos a la Catalunya central passen de 300 a mig miler setmanals en un mes

Al territori de la Catalunya central s’estan detectant hores d’ara mig miler de nous casos de persones contagiades de covid-19 setmanalment.

Aquesta xifra és superior als tres-cents nous diagnòstics registrats la darrera setmana de setembre.

Pel que fa al darrer mes, el Departament de Salut de la Generalitat va comptabilitzar 416 casos entre el dia 3 i dia 9 d’octubre; 394 del 10 al 16; 502 del 17 al 23 i 480 del 24 al 30. Això suposa 1.800 nous positius a la Catalunya central -que inclou les comarques del Bages, Berguedà, Solsonès, Moianès, Anoia i Osona- durant les darreres quatre setmanes.

Fa 1 mes, els diagnòstics per covid-19 van ser 307 en una setmana i si es comptabilitzaven les dues setmanes anteriors la xifra pujava a 1.035.

Tres-cents nous positius setmanals era un deu per cent dels tres mil que hi havia a finals de juny i principis de juliol.

Per copsar el canvi de situació cal tenir en compte que fa 4 mesos només a Manresa es confirmaven setmanalment més de tres-cents nous positius de covid-19.

Els contagis detectats han pujat en la franja d’edat dels 15 als 59 anys.

Així, si la primera setmana d’octubre es van diagnosticar 87 casos de covid entre persones de 15 a 44 anys, la darrera setmana del mes passat van ser 124.

Pel que fa als que tenen entre 45 i 59 anys han passat, fent la mateixa comparativa, de 105 a 127.

L’afectació en persones de més de 70 anys es manté estable.

Mig centenar d’ingressats

D’altra banda, el nombre d’ingressats a l’àrea central de Catalunya ha baixat i si la primera setmana del mes passat n’hi havia 61 la darrera no arriba al mig centenar, 49 concretament.

L’epidèmia porta als hospitals sobretot persones de més de 80 anys d’edat.

De les 49 persones que van ingressar en centres hospitalaris entre el 24 i el 30 d’octubre, 23 tenien més de 80 anys; 13, edats compreses entre els 70 i els 79 anys; 7, de 60 a 69 anys; 2, de 45 a 59 anys; 2, de 15 a 44 anys i 2 entre zero i 4 anys.

Segons les dades del Departament de Salut de la Generalitat, la primera setmana del mes passat hi va haver dues defuncions, la segona setmana, tres; la tercera, dues i la darrera no se’n va comptabilitzar cap.

Set defuncions per covid

En total van morir set persones per covid-19 el mes d’octubre a la Catalunya central.

Només una de les víctimes mortals de l’epidèmia tenia menys de 60 anys i les altres 6 més.

Per concretar encara més, de les 6 persones mortes de més de 70 anys, una tenia menys de 80 anys i cinc més.

Pel que fa als ingressos a les unitats de cures intensives de la Catalunya central, durant set dies no hi va haver ningú a les UCI. La resta del temps hi ha hagut una o dues persones ingressades.