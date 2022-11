L’Anònima acollirà un Festival de Cervesa amb més de 150 varietats artesanes diferents

La Taverna dels Predicadors, un local de visita obligada si s’és cerveser, celebra 20 anys d’ençà que el va obrir Abel Solé, dels quals en fa 13 que està a mans de la família Prenyanosa, la mare, Sara, i els dos fills, Èric i Sandra. Cada any, per l’aniversari, fan algun detall pensant en la clientela. Enguany, amb motiu de les dues dècades de vida del local, han decidit tirar la casa per la finestra. El proper dissabte 12 de novembre celebraran a l’Anònima el primer Festival de Cervesa de Manresa.

La voluntat és que no sigui un esdeveniment aïllat, sinó que tingui continuïtat amb la implicació municipal, atès que aquesta vegada s’ho han fet tot ells.

El dia 12, al pati de l’Anònima s’hi instal·laran 23 cervesers, tots ells productors cent per cent artesanals, amb qui els responsables de La Taverna dels Predicadors tenen relació perquè punxen -com es diu en l’argot cerveser- algunes de les varietats que elaboren en les 15 aixetes de la barra. Entre ells, tres productors italians, un d’Anglaterra, un de Budapest i un de Califòrnia. En total, hi haurà 60 aixetes preparades per servir 4.000 litres de cervesa de més de 150 varietats diferents.

Quan la gent arribi a l’Anònima, amb accés pel carrer de Llussà, rebrà un got de vidre que es podrà endur a casa amb els 15 cl i els 25 cl marcats al lateral per triar la quantitat que vulgui que li serveixin. Es podran adquirir el mateix dia o a l’avançada, a La Taverna.

El festival, que arrencarà a les 12 del migdia amb musica de DJ Grozza, i acabarà a les 2 de la matinada, funcionarà amb fitxes. Una fitxa equivaldrà a un euro. Es podran aconseguir al mateix recinte i, abans, també al local del carrer dels Predicadors, vial a on s’arriba pel Passeig de Pere III.

A banda d’una gran barra amb les aixetes -també hi haurà cervesa sense alcohol i sucs naturals-, es disposarà de taules i cadires i de food trucks de pizzes, d’hamburgueses, de menjar asiàtic i de patates. Al migdia s’han organitzat activitats per a la canalla, com un taller de dansa amb Júlia Isanta i un de màgia amb el mag Caru i el mag Pol. A les 2, es donaran els Premis Homebrewers, adreçats a persones que fan la seva cervesa a casa que, tal com destaca Èric Prenyanosa, és com han començat la majoria de productors. Hi ha vint inscrits i es donaran tres premis. A 2/4 de 3 hi ha previst un tast d’iniciació a la cervesa que impartiran els amfitrions del festival i, a les 4 de la tarda, tindrà lloc un multitast a càrrec de cinc cervesers diferents per al qual cal apuntar-se prèviament.

Les cerveses de La Taverna

La Taverna dels Predicadors té des del 2018 la seva cervesa. Es diu La Predicadora i la fa la fàbrica alternativa Refu. Cada mes i mig, els responsables del local es traslladen a Vielha, on els la fabriquen, i fan un lot per servir al seu local. A partir del dia 12 també en tindran una altra, La Petra, en honor de l’àvia de l’Èric i la Sandra, que és el primer cop que es podrà tastar. Mentre que La Predicadora té 6 graus, La Petra en té 3. També hi haurà La Moreneta, que van estrenar per un aniversari anterior, una cervesa «densa, dolça» amb reminiscències d’avellanes, plàtan i xocolata. «Estil pastís».

A 2/4 de 7 de la tarda començaran els concerts a l’interior de la nau, on hi haurà una barra amb 15 aixetes -les 45 restants seran al pati exterior- que recordaran les que hi ha al local, amb la característica pissarra inclosa. El primer concert serà amb Bright Joy; a les 8 del vespre tocaran els Boogie Dreams, formació que es va dissoldre i que tornarà a actuar pel festival, i a 2/4 de 10 serà el torn de Los Valientes. Finalment, a les 11 de la nit, entrarà en acció DJ Purpur, germà de l’Èric i la Sandra, que fa més de vint anys que punxa música en sales de Barcelona.

Persones que han portat o que han treballat al local al llarg d’aquests vint anys participaran en l’esdeveniment, que vol ser una festa entre amics i, sobretot, entre amants de la cervesa... artesana.