L'Ajuntament demana fons Next Generation per pagar part de la transformació del Guimerà

L'Ajuntament de Manresa ha demanat fons Next Generation per pagar part de la transformació del carrer Guimerà en illa de vianants.

Treballa amb la previsió d’aprovar el projecte el primer trimestre de l’any que ve i després contractar l’obra.

El regidor d’Urbanisme, David Aaron López, ha afirmat que «esperem rebre més finançament per transformar la ciutat».

Si s’aconsegueixen més fons Next Generation s’afegiran als 20 milions d’euros que han estat concedits fins ara.

Els 20 milions surten de la suma dels 2,7 milions per recuperar el patrimoni històric d’ús turístic del Camí Ignasià; 2,5 milions per millorar la qualitat i l’atractiu turístic de la ciutat a partir del seu paper com a destinació final del Camí Ignasià; 2,4 milions per promoure el transport públic i la mobilitat sostenible; 0,3 per a projectes de modernització i digitalització de l’administració municipal; 8,2 milions per rehabilitar habitatges amb criteris d’eficiència energètica, i els darrers 3,6 per rehabilitar edificis públics: L’Anònima i la torre Lluvià.

En total, 19.769.435 euros arribats d’Europa fins a la capital del Bages.

1,9 milions denegats

A l’Ajuntament de Manresa se li va denegar la petició d’1,9 milions d’euros per actuacions a la via pública per pacificar el trànsit argumentant manca de dotació pressupostària, tot i haver rebut una valoració favorable. En aquest cas, el govern no renuncia a esgotar les seves possibilitats.

Cal recordar que Sant Ignasi i la descarbonització han estat els grans arguments fins ara per aconseguir subvencions dels fons Next Generation.

Els diners han servit per continuar les obres en execució a l’antic Col·legi de Sant Ignasi per convertir-lo en el Museu del Barroc de Catalunya; completar el voladís que surt del Pont Vell fins a l’estació de la Renfe; recuperar el camí que puja des del riu Cardener fins a la Creu del Tort, passant per la font de Fans amb la construcció de rampes i escales per salvar el desnivell; dotar la torre Santa Caterina d’un mirador a l’interior, i millorar la zona verda al voltant de la capella de Sant Marc i sota la Cova, entre d’altres.

Altres actuacions que seran possibles gràcies a aquests ajuts són intervencions per obrir la ciutat al riu, oferir un servei de lloguer de bicicletes elèctriques, condicionar les rutes a nivell comarcal i crear seixanta places de primera categoria per autocaravanes al Congost.

Sense oblidar els diners per al servei de transport públic urbà destinats principalment a la compra de vuit autobusos elèctrics o per rehabilitar amb criteris d’eficiència energètica 443 habitatges al barri del Xup, del grup d’habitatges de Francesc Cots, de les Cases de Xocolata, del grup d’habitatges de Sant Rafael i de les Cases de la Culla.