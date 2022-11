L'escola Joviat serà el curs vinent el primer institut-escola públic de Manresa

Com ja ha avançat aquest diari al matí, el curs vinent l'escola Joviat de Manresa deixarà de ser un centre concertat i passarà a ser públic. Ho ha anunciat públicament aquest divendres al migdia el conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, en una visita al centre de la Muralla de Sant Francesc. Serà el primer institut-escola públic de la ciutat (de 3 a 16 anys) fins a ESO, i el dotzè centre de Catalunya que farà el canvi de concertat a públic, ha informat Cambray, que ha avançat que no serà la darrera transició a nivell del país de cara al curs vinent. «En vindran d'altres i les anirem anunciant a mesura que les tinguem del tot concretades».

A partir curs vinent, la Joviat, per tant, oferirà només Batxillerat, Formació Professional i formació continuada i ocupacional. A priori, això implicarà el canvi de nom de l'institut-escola que, per ara, segons ha confirmat fonts del departament d'Educació «no està decidit».

Dos anys després que se sabés que la directiva de la Joviat, encapçalada per Jordi Vilaseca, president de la Fundació Joviat, tenia la voluntat de transformar els ensenyaments obligatoris del centre de la Muralla de Sant Francesc a un institut-escola públic perquè el projecte havia esdevingut inviable econòmicament, s'ha fet realitat. Cambray ha valorat que no ha quallat fins ara perquè ha requerit els seus tempos.

«El projecte educatiu no està en risc»

En declaracions a Regio7, Vilaseca ha celebrat el canvi que, ha dit, «era l'objectiu principal, a més a més que pugui seguir l'equip de professors en la totalitat. El projecte educatiu tampoc no està en risc perquè va associat a un equip de persones i tot aquest llegat, no només històric sinó també pedagògic, queda en bones mans». Per part seva, ha explicat que «jo també estaré acompanyant aquesta transició, no només aquest curs sinó el temps que faci falta».

L'escola, que es remunta al 1960 i que ha funcionat com a Joviat al llarg dels darrers 37 anys, té un equip de més de 100 persones i un alumnat que supera el miler.

Per tal que faci el pas a centre públic, la família Vilaseca, propietària de les instal·lacions, en cedeix l'ús a la Generalitat. En aquest sentit, demanat per Regió7, Vilaseca ha comentat «s'estan estudiant les contraprestacions. Jo vaig dir en el seu moment que l'immoble no seria un inconvenient per fer aquesta integració i no ho serà», ha afirmat. «Buscarem la millor fórmula i hi estan treballant els equips jurídics».

Cambray ha posat de relleu la importància a nivell de Manresa, de la comarca i del país, i també per al departament d'Educació, del fet d'integrar «a la xarxa pública una escola de barri, una escola històrica, amb un projecte educatiu de ciutat i de barri». Per part seva, l'alcalde Marc Aloy, que ha introduït el contingut més emocional a l'hora de fer el seu parlament pel pes que té una institució com la Joviat per a Manresa, ha posat de relleu que es garanteixi la continuïtat de «l'únic centre eductiu del Centre Històric». Ha destacat que «la Joviat és una escola importantíssima per a la ciutat. És una institució que beu de molta història, des de les monges, des de la Badia Soler, des de l'escola Sant Francesc, amb un projecte educatiu molt potent».

L'acte ha finalitzat amb una fotografia de família amb els patrons de la Fundació Joviat, part de l'equip directiu, la directora dels Serveis Territorials d'Educació, Gemma Boix; el regidor d'Ensenyament i Universitats, Josep Gili, i la delegada del Govern a la Catalunya Central, Montse Barniol, en el que ha estat el seu primer acte públic, entre d'altres assistents, com el director de la FUB-UManresa, Valentí Martínez. L'any passat Joviat es va convertir en centre de formació professional vinculat a la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), després que els responsables de les dues institucions signessin el primer conveni de vinculació.

Feta la fotografia, hi ha hagut un aplaudiment i abraçades per a Vilaseca, que es mostrava visiblement emocionat i, sobretot, satisfet pel fet de garantir la continuïtat dels ensenyaments obligatoris.

Mil places més d'oferta pública el curs vinent

Cambray ha remarcat que «aquesta integració el que suposarà és que, a partir del curs vinent incrementarem amb mil places l'oferta pública a la ciutat de Manresa, i aquesta oferta anirà a través d'un nou institut-escola públic. Des de fa tres o quatre anys, aquest govern republicà hem fet una aposta pels instituts-escola. En tenim més de cent i és una oferta de continuïtat des dels 3 fins als 16 anys, i això és el que serà escola Joviat a partir del curs vinent». Hi ha afegit que, «de fet, la majoria d'escoles concertades ja són instituts-escola, algunes amb postobligatòria i d'altres no, però la majoria ja fan una oferta d'infantil, primària i secundària. En canvi, en les públiques el format és més escola i institut. Fem un 3-12 i després un 12-16». Que serà el cas de la Joviat.

Regió7 va avançar el novembre del 2020 que l'Escola Joviat mantenia converses amb Educació per passar a ser un centre públic. Feta la petició, la resposta de la Generalitat a la sol·licitud per tal que els nivells d'educació de segon cicle, d'educació primària i d'educació secundària obligatòria s'integressin a la xarxa de titularitat de la Generalitat segons el que preveu el Decret Llei 10/2019 de 28 de maig va ser que, «en la mesura que es vagin acomplint les condicions per fer-la efectiva i es puguin concretar en un acord, aquest es podria fer efectiu a l'inici del curs 2022-2023» i que «per això cal anar avançant en l'estudi de tots els aspectes vinculats i que són clau en el protocol d'integració: béns mobles, béns immobles, personal adscrit al centre i tractament d'altres aspectes».

Ahir dijous, Vilaseca va avançar la notícia a tot l'equip de la Joviat. Per altra banda, avui divendres a la tarda, a 2/4 de 6, al gimnàs de l'escola de la Muralla on s'ha fet l'anunci del canvi de concertada a pública, se'ls ha convocat una trobada amb l'assistència de l'alcalde de Manresa, Marc Aloy; la directora dels Serveis Territorials, Gemma Boix, i el regidor d'Ensenyament i Universitats de Manresa, Josep Gili, per respondre les qüestions que sorgeixin.