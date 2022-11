L'Escola Joviat de Manresa passarà a integrar-se a la xarxa pública a partir del curs que ve. Així s'anunciarà aquest divendres al migdia en una roda de premsa que comptarà amb la presència del conseller d'Educació, Josep González-Cambray; l'alcalde de Manresa, Marc Aloy; la directora dels serveis Territorials d'Educació a la Catalunya central, Gemma Boix, i de representants de la direcció de l'escola. El departament ha anunciat per a avui aquesta visita del conseller al centre, tot i que sense concretar-ne els motius, però segons ha pogut saber Regió7, ja s'ha difós una comunicació interna en què s'exposa que, tal i com va explicar aquest diari, ara fa dos anys es va comunicar a les famílies la voluntat d'iniciar un procés de transformació dels ensenyaments obligatoris de la Joviat a institut escola públic, i que aquesta setmana finalment han rebut el comunica oficial en què s'exposa "que la integració és viable i que es farà efectiva el curs 2023-24".

Regió7 va avançar el novembre del 2020 que l'Escola Joviat mantenia converses amb Educació per passar a ser un centre públic. Feta la petició, la resposta de la Generalitat a la sol·licitud per tal que els nivells d'educació de segon cicle, d'educació primària i d'educació secundària obligatòria s'integressin a la xarxa de titularitat de la Generalitat segons el que preveu el Decret Llei 10/2019 de 28 de maig va ser que, «en la mesura que es vagin acomplint les condicions per fer-la efectiva i es puguin concretar en un acord, aquest es podria fer efectiu a l'inici del curs 2022-2023» i que «per això cal anar avançant en l'estudi de tots els aspectes vinculats i que són clau en el protocol d'integració: béns mobles, béns immobles, personal adscrit al centre i tractament d'altres aspectes».

El gener del 2021 es va saber que el centre es mantindria com a mínim un curs més com a escola concertada i que el canvi es podria materialitzar a l'inici del curs 2022-2023. però ara fa just un any la petició de l'Escola Joviat per tal d'integrar el centre situat a la Muralla de Sant Francesc de Manresa a la xarxa de titularitat de la Generalitat va ser denegada pel Departament d'Educació.

Ara, el panorama torna a canviar.