La nova Síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas Colomer, intervindrà per primera vegada a Manresa durant el pròxim Ple Municipal de l’Ajuntament de Manresa, que se celebrarà el 17 de novembre, per donar compte i fer balanç de la seva gestió a la ciutat durant el darrer any.

La seva presència a Manresa coincidirà amb la quarta atenció del 2022 d’aquesta institució a la ciutadania, prevista per al mateix dia, i que en aquesta ocasió es farà per dues vies, presencial i telemàtica (per trucada o videotrucada). Les visites presencials es faran al Centre Cultural El Casino, al Passeig de Pere III número 27, de 9 a 15 h. Per concertar entrevista cal trucar prèviament al telèfon 900 124 124, entrar a la pàgina web https://www.sindic.cat o enviar un missatge a l'adreça electrònica sindic@sindic.cat.

Aquestes atencions a la ciutadania de Manresa s’emmarquen dins el conveni signat entre l’Ajuntament de Manresa i el Síndic de Greuges, que va ser prorrogat a finals de 2021 per quatre anys més, i a través del qual aquesta institució es compromet a fer quatre visites anuals per atendre els manresans i manresanes, fer un informe i una visita anual al Ple Municipal per donar compte de la seva actuació.

Relleu

El 30 de juny passat el Parlament de Catalunya va escollir a Esther Giménez-Salinas Colomer com a nova Síndica de Greuges de Catalunya i va rellevar en el càrrec a Rafael Ribó Massó, que havia estat Síndic els darrers divuit anys. Esther Giménez-Salinas es va convertir en la primera dona en qui recau aquesta responsabilitat. L’anterior Síndic, Rafael Ribó, va intervenir davant el Ple Municipal de l’Ajuntament de Manresa el 17 de juny de 2021 per fer el balanç del 2020. El balanç anual de 2021 s’hauria d’haver fet al juny, però s’ha endarrerit fins aquest novembre a causa del canvi de titularitat del Síndic.

La Síndica té la funció d'atendre les queixes de totes les persones que es troben desemparades davant l'actuació o la manca d'actuació de les administracions. Vetlla pel bon funcionament de l'administració de la Generalitat i dels ens locals de Catalunya, com ara els ajuntaments, les diputacions o els consells comarcals. Per tant, actua com a supervisora i col·laboradora de l'administració catalana, amb l'objectiu d'ajudar a millorar-ne el funcionament.

També supervisa les empreses privades que presten serveis d'interès públic, com ara la llum, la telefonia, l'aigua, el gas, el servei postal, etc.