El Pla de Dinamització Comunitari de la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa i l'Associació de Veïns de Valldaura conviden tothom a participar en la segona edició del Mercat de Segona Mà al barri de Valldaura de Manresa. Estarà emmarcat en la matinal Residu Zero, dins de la Setmana Europea per a la Prevenció de Residus, que constarà de diversos actes i activitats amb aquest objectiu.

El dia del mercat serà el dissabte 19 de novembre, de 10 del matí a 2 del migdia, al carrer de Francesc Moragas. Les parades es disposaran a la vorera que va del número 59 d'aquest vial fins a la plaça del restaurant Millenium. L'objectiu és que els veïns i veïnes que tinguin articles a casa que ja no fan servir els posin a la venda per tal que algú a qui facin falta els pugui donar una nova vida.

Les persones interessades a participar-hi s'hi poden apuntar fent arribar les seves dades (nom, cognoms, telèfon i si els cal o no plaça d'aparcament) fins al dilluns 15 de novembre (inclòs) a través del correu assveinsvalldaura@gmail.com (amb el concepte de 'matinal residus zero') o bé al telèfon 608730259 de l'Associació de Veïns de Valldaura. Durant el mercat hi haurà un grup d’animació voltant per la zona per animar la matinal.