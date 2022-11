Manresa acull avui el Creafest, un festival de creadors de continguts de creadors en català per les xarxes socials.

Es tracta de la primera edició de l’esdeveniment organitzat per l’associació CreadorsTV. Al llarg de tota la jornada d’avui hi haurà activitats, xerrades i taules rodones a l’espai de la plana de l’Om i activitats a la plaça Sant Domènec.

Segons el president de l’associació, Xus Casasampera, és un esdeveniment que servirà per “teixir aliances entre els creadors” i perquè la gent pugui “saber que també existeixen els continguts a les xarxes en català”.

Es va escollir Manresa com a seu per fer el Creafest per la seva centralitat territorial. En paraules de Casasampera, “Manresa ens ha permès defugir de la centralitat de Barcelona”. A més, segons el president de CreadorsTV, l’Ajuntament s’ha bolcat de ple en l’esdeveniment.

La primera activitat de la jornada ha estat una sessió esportiva dirigida per Esteve Rovira. En declaracions a Regió7, Rovira ha qualificat l’esdeveniment com un repte per “haver de sortir de les càmeres i tenir a la gent al davant”. Tanmateix, valora l’esdeveniment com “un gran punt de trobada per creadors i consumidors”.

A les 4 de la tarda Radioguret_ farà un concert a l’escenari de la plaça Sant Domènec. Seguidament, hi haurà un espectacle humorístic d’Albert Roig, que porta per títol “Humor amb bigoti”. Paral·lelament, a l’auditori de la plana de l’Om, es farà una taula rodona sobre l’ensenyament en català a la xarxa.

A les 5 de la tarda es farà un programa especial de la Nit Friki amb Òscar Muñoz i a les 9 de la nit hi haurà l’entrega de Premis Creafest 2022 al mateix auditori.