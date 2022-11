Crear contingut en català per les xarxes socials és una proesa, però és imprescindible per la preservació de la llengua. És una de les conclusions a la que s'ha arribat al festival Creafest, el primer festival de creadors de continguts en català per les xarxes socials, organitzat per l'associació Creadors TV a Manresa

Creadors TV agrupa més de 300 creadors de continguts que tracten tot tipus de temàtiques: des de videojocs, fins a cuina o esports. L'únic punt que tenen en comú és que la llengua que fan servir per expressar-se a les diferents plataformes digitals és el català.

Segons el president de l'associació, Xus Casasampera, es va escollir Manresa com a seu per aquest festival perquè és el centre de Catalunya i "semblava just perquè més o menys tothom ho té a la mateixa distància". A més, ha afegit que "cal sortir de l'estàndard clàssic de fer les coses a Barcelona i donar visibilitat a d'altres parts del territori català".

En el marc del Creafest, s'han fet actuacions de creadors de continguts en català a la plaça Sant Domènec, paral·lelament als debats i taules rodones que s'han celebrat a l'auditori de la plana de l'Om. Una de les actuacions amb més èxit ha estat el concert de música manga a càrrec del grup Aventura X Japó & Younenki.

La primera actuació del dia ha estat un entrenament esportiu a càrrec d'Esteve Rovira, youtuber i streamer amb vora 1.700 subscriptors. Segons Rovira, el fet de fer els seus vídeos d'entrenament en català és "complicat perquè costa més arribar a la gent que podria ser el públic objectiu". Alhora, afirma que és una gran satisfacció arribar a la gent pel contingut i no pas per l'idioma. L'entrenador assegura que "la llengua ha de ser igual mentre que el contingut sigui de qualitat".

Per Òscar Jiménez, youtuber del canal Família Caricú, aquest festival és per "posar en valor a tothom qui s'expressa en català a les xarxes socials i fer forta la comunitat de catalanoparlants d'internet". Per Jiménez, fer els vídeos en català va ser el més "natural" perquè el seu contingut es basa a explicar la vida quotidiana de la família i "hagués sigut molt estrany haver de canviar de llegua per gravar".

En una de les taules rodones que s'han fet sota el títol "per què són necessàries les entitats i plataformes de creació de continguts en català?", Albert Lloreta, en representació de la Fera, que és una "fàbrica de creació de continguts digitals en català", pensa que l'explosió de creadors que es va experimentar durant la pandèmia no va anar acompanyada d'un "procés industrial", ni audiències massives i per això cal un impuls extern. Lloreta ha dit que l'associacionisme és "fonamental per millorar la nombre i la qualitat dels continguts en català".

Jaume Morón, l'impulsor de la plataforma Goita que fan ara!, creu que "és important que hi hagi continguts en català, però també cal que la gent sàpiga on trobar-los". Per aquesta mancança va néixer la plataforma, que és un web que aglutina continguts audiovisuals traduïts o subtitulats al català.