Manresa ha acollit el primer congrés sobre les economies comunitàries, que ha portat per títol: "Teixint comunitats fortes per sostenir el futur que vindrà". Divendres es va fer l'acte inaugural i dissabte hi ha hagut sessions paral·leles sobre diversos temes econòmics com saber llegir les factures, la sobirania alimentària i l'economia de les cures. Al llarg del congrés s'ha recalcat la idea de la importància del suport mutu i la col·laboració veïnal per encarar un futur més sostenible.

Segons els organitzadors, unes 200 persones han passat pels Carlins i l'Ateneu de la Séquia per assistir a les xerrades i participar en els tallers pràctics. Segons explica Mike Gómez , membre del grup organitzador, per fer les ponències s'han escollit a persones que poguessin explicar experiències que poguessin "interessar, però sobretot servir" als assistents. "Han participat persones d'altres territoris del món com l'Amèrica Llatina, on l'economia comunitària està molt més desenvolupada i té el suport dels governs". Una de les xerrades amb més reclam del públic ha estat el taller amb experiències de lluita, suport mutu i autoorganització del treball de les cures, que s'ha fet a l'Ateneu. Paral·lelament, al teatre dels Carlins es feia una xerrada sobre l'adaptació a escenaris amb menor disponibilitat de recursos bàsics, amb les ponències de Mike Gómez; Esteve Badia, membre de l'ecoxarxa del Bages; Mariona Tatje, consultora mediambiental i Àlex Caralps, membre organitzador. El congrés l'ha organitzat la Comunalitat urbana de Manresa. És un projecte del departament de treball de la Generalitat, més concretament del departament d'economia social i solidària i té per objectiu ser un servei de formació i d'acompanyament per a la dinamització econòmica urbana, orientat a enfortir i ampliar el teixit econòmic comunitari i de proximitat a Manresa va arribar aquest any. Segons Gómez, es tracta de "donar una volta als projectes de suport mutu que ja existeixen i fer-los realitat a través de donar-s'hi un sentit econòmic".