Bars i restaurants es veuen obligats a apujar preus per fer front als costos

Si puges preus et pots quedar sense clients. I si no ho fas el negoci se’n pot anar en orris. S’ha de filar molt prim. Castigats primer per la pandèmia, igual que molts altres negocis, i ara pel preu de l’energia i les matèries primeres, el sector de l’hoteleria viu moments convulsos. Facturen sí, segons han explicat propietaris de bars i restaurants enquestats per Regió7, però les despeses s’han disparat i el marge de beneficis ha quedat en poca cosa. En alguns casos fins i tot han tret plats de la carta perquè no els hi surt a compte o han reduït les opcions del menú. També han apujat preus. Qui acaba pagant és el consumidor, però afirmen que tot i així no cobreixen costos.

La constant pujada i canvis de preus fa que «això sembli la borsa», comenta Jaume Capdevila del Do ut Des de la plaça Major de Manresa. «Com ho aguantarem?. Aquest és el dilema», assegura. Capdevila explica que el preu de la llum els hi costa el doble. De 500 euros que pagaven abans s’ha passat a més de 1.000. I el mateix passa amb la matèria prima. Com esquiven la situació?. Doncs oferint menys plats al menú diari, desconnectat neveres, intentant reduir al màxim el consum d’energia i apujant una mica els preus. El menú que abans costava 13,50 ara val 14,50, per exemple. Tot i això insisteix que «no serveix gaire de res perquè no cobreixes els costos». En un bar es factura, afirma, però «ningú no veu les despeses que hi ha i el que et queda al final».

És el mateix argument que esgrimeix Manel Martín del bar-restaurant Millenium del barri de Valldaura de Manresa. «Ho estem passant com tots: malament», diu taxatiu. «El que s’ha apujat la llum és una passada, i alguns aliments hi han fet fins a un 30 %». El local ha pujat preus «però no he collat perquè tinc por que la gent no vingui». És el dilema. Així per exemple el menú diari ha passat de valdre 12,50 ha passat a 13 euros. I en altres casos la pujada ha sigut de cèntims. No hi ha hagut un augment generalitzat de tots els productes, sinó d’aquells que més s’han apujat en origen, diu. Martín considera que «la gent ho entén i n’és conscient perquè va al supermercat i es troba el mateix».

Al Millenium hi treballen sis persones, i «jo tinc la sort que obro de les 8 del matí a les 10 del vespre. Hi ha un degoteig constant de gent que ens fa tirar endavant. El que ens salva a nosaltres són els caps de setmana», explica. No descarta haver de tornar a apujar preus. «Ara cada mes hem de veure com acaben els números,com anem, què hem facturat, què hem pagat i què ens queda. Si treballem anirem fent i a veure què passa». Destaca que a part dels costos energètics i els de les matèries primeres, també s’ha de tenir en compte els augments dels preus dels lloguers. «I aquests ja no baixaran». Insisteix que «hem de filar molt prim per aguantar».

Filar prim

Filar prim és també el que fan al restaurant El Traster de Manresa. «les despeses s’han disparat una barbaritat», comenta un dels seus responsables, Joan Castellà. En dos anys s’ha apujat dos cops el preu del menú, que han retocat per fer-ho més sostenible. Valia 11 i ara costa 15 euros.

Álvaro Méndez dirigeix l’Abat de Manresa. Explica que «et passes el dia barallant-te amb proveïdors. És dramàtic», diu. En energia els preus s’han doblat i el dels aliments «estan desbocats». Han augmentat els preus «perquè has d’intentar fer alguna cosa. Si no ho pots repercutir no hi ha equilibri». Méndez té la sensació que tot el que s’ha apujat ja no baixarà de preu, però té l’esperança que almenys «es frenin».

Jordi Travé, propietari del restaurant Cal Travé de Berga, comenta que l'impacte de l'encariment de l'energia -electricitat, gas i combustibles- acabarà posant contra les cordes molts restauradors. En el seu establiment, assegura, «paguem el doble cada mes de factures energètiques». En paral·lel, s'hi afegeix l'encariment de les matèries primeres: «Comprem a costos més elevats, i tot que fem esforços per no apujar els preus és complicat perquè el nostre marge de benefici es va reduint cada cop més». Per això, creu que de cara a començament d'any molts establiments es veuran obligats a apujar una mica els preus. Per a Jordi Travé, «el sector de la restauració està tocat». I afegeix: «Malgrat anem tenint feina cada vegada és més difícil per a molts, i no es contemplen ajudes perquè revertir la situació».

Treure plats de la carta

Al restaurant Laida de Manresa han optat per ser contundents. Han tret alguns plats de la carta perquè no surten a compte. Per exemple el tataki de vedella o el secret ibèric. El menú diari ha passat de 14,90 a 15,50. «No ens hem atrevit a pujar-lo més tot i que ens deixa poc marge», explica Aida Escobias. «No pugem a proporció dels costos» i «tampoc no ho podem imputar tot als clients perquè llavors la gent no vindria».

Escobias també es lamenta del preu de l’energia. «El doble respecte fa un parell d’anys. I jo no he apujat el preu el doble i en canvi necessito el forn igualment». Ara «l’encenem quan hem de fer vàries coccions. Es tracta d’aprofitar-lo al màxim, iqual que els aparells que més consumeixen. Però no puc parar el congelador o la nevera».

«Tot és molt complicat», comenta. «Ara semblem brokers» -allò de la borsa- «i estem tot el dia amb l’ordinar, l’excel i revisant preus cada setmana. A vegades els proveïdors avisen, i a vegades no». Escobias afirma que tot i ser un dels anys que més han facturat, també serà un dels anys que es quedaran amb menys beneficis. «Ens treiem un sou normal, però el possible benefici de finals d’any per reinvertir-lo no hi serà».

Pensa que qui es dedica a aquest món, i també parla per ella mateixa, ho fa per «romanticisme. Si fos economista, amb aquest panorama, aniria a treballar per un tercer i m’estalviaria tots aquests problemes. Però és el sector que he escollit i m’agrada». Escobias es va fer càrrec del Laida, al carrer Sabataria, fa quatre anys.