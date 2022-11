Una vintena de tallers han intentat a Manresa fer aflorar els records que es perden de la gent gran amb inicis de deteriorament cognitiu i afectacions lleus de salut mental.

Els tallers han acostat la cultura i les arts a unes 200 persones usuàries de residències i serveis de salut mental.

En aquesta segona edició de CulturaMent s’han organitzat més d’una vintena de sessions de quatre tipus de tallers gratuïts diferents: d’experimentació musical, d’arts plàstiques, de collage de tapís, i, per últim, tallers per fer aflorar els records escolars i laborals, vinculades amb visites a les exposicions Escola i República de l’Associació Memoria.Cat i al Museu de l’Aigua i el Tèxtil.

Es tracta de tallers culturals senzills però amb un alt component de reforç de l’autoestima i relacional. Hi han participat unes 200 persones de deu residències i serveis de salut mental de Manresa (Font dels Capellans, Valldaura, Mutuam, Sagrada Família, Sant Josep, Montblanc, Sant Andreu, Club Social Mosaic, Centre d’Atenció i Seguiment a les Drogodependències d’Althaia, i Servei Atenció Domiciliària de l’Ajuntament de Manresa). D’aquestes 200 persones, la gran majoria (160) han estat persones usuàries, i la resta han estat familiars i professionals.

Les activitats s’han desenvolupat al Casal de les Escodines, al Centre Cívic Selves i Carner i al Museu de l’Aigua i el Tèxtil.

L’alumnat del segon cicle del Grau Superior d’Integració Social de l’INS Guillem Catà ha dinamitzat cinc propostes creatives per interactuar amb les persones grans, després d’haver visitat prèviament les residències per conèixer específicament els interessos de les persones grans que assistien als tallers.

L’auditori de la Plana de l’Om va acollir la jornada “Binomi Salut-Cultura, una recepta per la cohesió social” adreçada a artistes, professionals dels camps de la gestió cultural, sanitari i sociosanitari, i futurs dinamitzadors, educadors, terapeutes ocupacionals d’equipaments residencials.

Hi ha hagut ponències sobre experiències i bones pràctiques en cultura, salut i inclusió social del territori.

Les exposicions

CulturaMent es tancarà aquest mes de novembre amb la inauguració de dues exposicions vinculades al projecte, “Tapis Comunitari” i “Ments plàstiques”, a la Biblioteca del Casino i al Centre Cívic Selves i Carner. Tenen l’objectiu de visibilitzar la capacitat artística dels col·lectiu de gent gran que ha participat als tallers, desestigmatitzar la malaltia i veure aquestes persones, no com a persones grans o malaltes, sinó com a artistes o creadores.