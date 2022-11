Manresa En comú Podem considera que hi ha "dubtes i inconsistències" en la integració de la Joviat a la xarxa pública i demana que es faci el pas amb tots els estudis i no només els obligatoris.

Assegura en un comunicat que l’ampliació de places públiques és una bona notícia contra la segregació escolar i a favor de l’equitat i la qualitat en l’educació. "Un reforçament de la xarxa pública d’escoles de Manresa és necessari, ja que arrosseguem molts anys de ràtios molt altes i, més de la meitat d’escoles públiques de la ciutat -cap de concertada-, són considerades de màxima complexitat".

Considera que "semblen encaminats" la cessió de les instal·lacions i altres béns, la situació del personal docent i no docent i els criteris pel futur de la plantilla.

D'altra banda, "el que no quedava clar, ni fa dos anys ni ara, és quin serà el projecte educatiu de centre. I això no és menor. Demanem que es treballi en un projecte per l’educació inclusiva,

cohesionadora i integradora dins d’un projecte educatiu de ciutat".

"No hi ha un pla de la Generalitat"

Manresa En Comú afirma que "per molt que el conseller es pengi la medalla d’aquest i altres futurs traspassos, el que no es valora des del Departament és com tots ells estan responent a les necessitats d’empreses privades, que demanen ser rescatades per la Generalitat i no per cap iniciativa del Govern per precisament reforçar la xarxa pública en aquells municipis o zones que més ho necessitin. No hi ha pas un pla estratègic educatiu contra la segregació, sinó un grapat de propietaris d’escoles concertades als qui no els surten els números".

Segons els Comuns, "queda clar que és per aquests motius de benefici econòmic que es mantindran com a centre privat els estudis d’educació post-obligatòria, batxillerat i formació professional de grau mitjà i superior".

En Comú Podem es reafirma en la necessitat que aquells centres concertats, com l’Escola Joviat, que ofereixen educació obligatòria i post-obligatòria i desitgin integrar-se a la xarxa de titularitat pública, que aquesta sigui de tots els estudis i no només els obligatoris, per afavorir l’equitat educativa, també en el batxillerat i la formació professional, i millorar l’oferta pública en una comarca com el Bages, on molts alumnes no aconsegueixen plaça.

Afirmen que cal revertir la tendència a la privatització en l’educació post-obligatòria, que s’està donant a tota Catalunya, "si volem una ciutat i un país amb igualtat d’oportunitats formatives

per a tots els infants i joves, i no només per aquells qui les famílies ho poden pagar.

Des d’En Comú Podem, continuarem insistint al Departament d’Educació de la Generalitat, que aposti i treballi per un model que contempli la integració global".