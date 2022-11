Mariona Homs Alsina (Súria, 1977) ha estat nomenada directora general de Serveis Socials. Exercirà el càrrec al Govern de la Generalitat sense deixar la regidoria d'Acció i Inclusió Social a l'Ajuntament de Manresa que assumeix des del 2019.

El nomenament s'emmarca en la reestructuració del Govern de Catalunya després de la sortida de Junts per Catalunya. El director general sortint és Josep Maria Forné. La decisió s'ha pres en el consell executiu celebrat avui.

Mariona Homs, uns dels puntals de l'equip de govern del republicà Marc Aloy a l'Ajuntament de Manresa, va aplegar el 2019 les funcions que havien estat separades d'acció i cohesió social en una única regidoria d'Acció i Inclusió Social.

Llicenciada en Antropologia social i cultural, suma als postgraus i màsters experiència de gestió.

Aquesta expertesa l'ha fet servir per estructurar millor la resposta dels serveis socials municipals. Així que mentre s'ha anat enfrontant al creixement i la diversificació de les necessitats socials a la ciutat no ha deixat de rumiar per millorar la gestió de dades i orientar els recursos disponibles en la bona direcció. La creació del nou Consell d'Acció i Inclusió Social, que aplega organismes diversos, n'és un exemple.

A l'Ajuntament de Manresa ha treballat per assolir quatre grans reptes. Contribuir a cobrir les necessitats bàsiques -l'alimentació de tota la ciutadania, d'infants i persones vulnerables, l'emergència habitacional i l'accés a una feina- , la promoció de l'autonomia i la inclusió de la gent gran, els plans comunitaris per tenir harmonia convivencial i la innovació perquè les dades siguin una font fiable per fer planificació estratègica.

El nomenament deixa sense modificar l'organigrama de govern de l'Ajuntament de Manresa. Fonts del govern han explicat que Mariona Homs ha volgut mantenir les seves responsabilitats municipals durant els sis mesos que queden per a les eleccions del mes de maig i que la renúncia al sou de l'Ajuntament suposarà un estalvi.